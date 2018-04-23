Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sözcü İbrahim Kalın, “Osmanlı zulmü!!’ Osmanlı’ya düşmanlık ederek, tarihi bilmeden ve anlamadan siyaset yapınca böyle oluyor demek ki. Ama millet hem biliyor hem de anlıyor. Önemli olan da bu” ifadeleriyle birlikte CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun Yörük Çalıştayı’nda yaptığı konuşmanın metnini paylaştı.
23 Nisan 2018 Pazartesi8 Şaban 1439
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Sözcü Kalın’dan Kılıçdaroğlu’na Osmanlı tepkisi
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sözcü İbrahim Kalın, “Osmanlı zulmü!!’ Osmanlı’ya düşmanlık ederek, tarihi bilmeden ve anlamadan siyaset yapınca böyle oluyor demek ki. Ama millet hem biliyor hem de anlıyor. Önemli olan da bu” ifadeleriyle birlikte CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun Yörük Çalıştayı’nda yaptığı konuşmanın metnini paylaştı.
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