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Sözcü Kalın’dan Kılıçdaroğlu’na Osmanlı tepkisi

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Sözcü Kalın’dan Kılıçdaroğlu’na Osmanlı tepkisi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili sözlerinden dolayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi.
Sözcü Kalın’dan Kılıçdaroğlu’na Osmanlı tepkisi Sözcü Kalın’dan Kılıçdaroğlu’na Osmanlı tepkisi Sözcü Kalın’dan Kılıçdaroğlu’na Osmanlı tepkisi

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sözcü İbrahim Kalın, “Osmanlı zulmü!!’ Osmanlı’ya düşmanlık ederek, tarihi bilmeden ve anlamadan siyaset yapınca böyle oluyor demek ki. Ama millet hem biliyor hem de anlıyor. Önemli olan da bu” ifadeleriyle birlikte CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun Yörük Çalıştayı’nda yaptığı konuşmanın metnini paylaştı.
 

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