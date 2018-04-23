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Time dergisi Putin'i liste dışı bıraktı

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Time dergisi Putin'i liste dışı bıraktı
ABD ve Rusya arasındaki gerilim tırmanırken 'Dünyanın en etkili 100 kişi' listesini hazırlayan Amerika merkezli dünyanın en saygın haber ve politika dergilerinden birisi olan Time dergisi bu yılki listesini hazırlarken Putin'i görmezden gelmeyi tercih ett
Time dergisi Putin'i liste dışı bıraktı Time dergisi Putin'i liste dışı bıraktı Time dergisi Putin'i liste dışı bıraktı

 

Batı'da Rusya fobisi yükselirken Time dergisi Putin'i görmezden gelme yoluna gitti.

Amerika merkezli dünyanın en saygın haber ve politika dergilerinden birisi olan Time dergisi her yıl hazırladığı 'En etkili 100 kişi' listesinde bu sene Putin'i listesine dahil etmedi.

Dergi, listeye aldığı kişileri tanıtım yazısıyla takdim ediyor

SİLAH KARŞITI ÖĞRENCİ HAREKETİNE OBAMA'DAN ŞAPKA

Çok sayıda oyuncu, aktivist, sosyal hareketlerin öncüleri ve son günlerin diğer öne çıkan isimlerine yer veren listede en yeni isimler, 14 Şubat'ta Florida'nın Marjory Stoneman Douglas Lisesi'nde düzenlenen silahlı saldırıda 17 arkadaşlarını kaybetmelerinin ardından silah karşıtı hareket başlatan öğrenciler oldu.

Önceki ABD Başkanı Barack Obama, hareketin başını çeken 5 öğrenciyi öven bir yazı kaleme aldı.  Marjory Stoneman Douglas Lisesi'nin silahlı saldırılara karşı öğrencilerin silahlanmasını savunan öğrencisi Kyle Kashuv, silah karşıtı hareketin gerçek liderlerinin öldürülen öğrencilerden ikisinin ebeveynleri olduğuna dair paylaşımlarda bulunarak Obama'ya meydan okudu.

TRUMP YAZISI ALAY KONUSU

​Liderler bölümünde ABD Başkanı Donald Trump'a yer verildi, ama ithafın seçim kampanyası döneminde first lady Melania Trump'ı 'fahişelik', baba Trump'ı 'katillikle' suçlamış Senatir Ted Cruz'a yazdırılması alay konusu oldu.

ESKİ SAVCI BHARARA'DAN MUELLER'E METHİYE

​2016 ABD başkanlık seçimlerine Rusya'nın müdahale ettiği ve Trump'ın ekibinin Rusya ile gizli anlaşma yaptığına dair bugüne dek kanıtlanamamış iddiaları soruşturan Özel Savcı Robert Mueller hakkındaki yazıyı ise eski New York Güney Bölgesi Başsavcısı Preet Bharara kaleme aldı.

Rıza Sarraf'ı tutuklatan ve Halk Bankası davasının iddianamesinde önemli rol oynayan ve dolayısıyla Türkiye'de çok meşhur olan Preet Bharara, Trump tarafından görevden alınmıştı. Trump'ın Mueller'i de görevden almayı düşündüğü ama siyasi deprem yaratacağı endişesiyle danışmanları tarafından şimdilik frenlendiği biliniyor.

SUUDİ VELİAHTI, ABD'NİN YENİ GÖZDESİ

Time dergisinin 'dünyanın en etkili 100 kişisi' sayısında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a (MbS) övgüler düzüldü.

GEZEGENİN EN TEHLİKELİ KİŞİSİ: KİM

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u ise 'gezegendeki en tehlikeli kişi' ilan eden Time, Bangladeş, Kanada, Irak, İrlanda, Japonya başbakanları, Arjantin, Çin, Güney Kore ve Zimbabwe devlet başkanlarına da yer ayırdı.

İNGİLİZ KRALİYET AİLESİ OLMADAN ÇIKILMAZ

Time, İngiliz kraliyet ailesine ayırdığı kotayı Prens Harry Windsor ve nişanlısı Meghan Markle ile doldururken yanlarına Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan'ı da ekledi.

GEÇEN YIL GORBİ'YE YAZDIRMIŞLARDI

ABD'nin dünya çapında ünlü dergisi, geçen yıl en etkililer listesinde Putin'e yer verirken ithafı da son Sovyet lideri Mihail Gorbaçov'a yazdırmıştı. Gorbi, yazısında, 'Rus hükümet sisteminde değişim, gerçekten çok partili sistem, adil seçimler ve düzenli rotasyon' çağrısı yapmıştı.

Ancak Mart 2018 seçimlerini yüzde 76.69 oyla kazanan ve ''Tarihimizin en şeffaf seçimleriydi'' vurgusu yapan Putin, bu yıl Time'ın listesinden tümüyle dışlandı.

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