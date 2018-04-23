G. Kore, K. Kore sınırındaki hoparlörleri kapattı

Güney Kore, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Devlet Başkanı Moon Jae-in arasında bu hafta yapılacak tarihi zirve öncesi sınırdan hoparlörler aracılığıyla yaptığı pop müzik ve propaganda yayınlarını durdurdu.

Güney Kore ve Kuzey Kore liderlerinin 10 yıl içindeki ilk zirvesine günler kala Güney Kore, iki ülke arasındaki sınırdan dev hoparlörlerle yaptığı pop müzik ve propaganda yayınlarını durdurdu.

Güney Kore, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Devlet Başkanı Moon Jae-in arasında bu hafta yapılacak tarihi zirve öncesi sınırdan hoparlörler aracılığıyla yaptığı pop müzik ve propaganda yayınlarını durdurdu. Kuzey Kore’nin kendi hoparlör sistemini liderler zirvesi öncesinde kapatıp kapatmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

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Güney Kore’nin propaganda yayınları Kore Savaşı’ndan bu yana devam ediyor.

Güney Kore’nin sınıra kurduğu dev hoparlörler sayesinde yayın kilometrelerce uzaktan dahi duyulabiliyor. Yayınlardaki haberlerde Kuzey Kore’yi eleştiren tek yönlü konuşmalar da bulunuyor.