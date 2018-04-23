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LeBron savaştı, seri eşitlendi!

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LeBron savaştı, seri eşitlendi!
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları ilk turunda Cleveland Cavaliers, deplasmanda Indiana Pacers'ı 104-100 yenerek seride durumu 2-2 yaptı.
LeBron savaştı, seri eşitlendi! LeBron savaştı, seri eşitlendi! LeBron savaştı, seri eşitlendi!

 

NBA play-off'larına 4 maçla devam edildi. Cavaliers, yıldız basketbolcusu LeBron James'in 32 sayı, 13 ribaunt, 7 asistle oynadığı mücadelede Pacers'ı 104-100 mağlup ederek Doğu Konferansı play-off ilk turu serisine 2-2'lik eşitlik getirdi.

Cavaliers'ta Kyle Korver 18, JR Smith ve Jordan Clarkson 12'şer sayıyla mücadele etti. Milli basketbolcu Cedi Osman ise karşılaşmada forma giymedi.

Pacers'ta Domantas Sabonis 19, Victor Oladipo ve Myles Turner 17'şer sayı attı.

- Spurs ilk galibiyetini aldı

Batı Konferansı play-off ilk turunda San Antonio Spurs, sahasında Golden State Warriors'ı 103-90 mağlup ederek seride ilk galibiyetini aldı ve durumu 3-1'e taşıdı.

Spurs'te LaMarcus Aldridge 22 sayı, 10 ribaunt, Manu Ginobili 16 sayı, 5 asist ve Rudy Gay 14 sayı, 7 ribaunt kaydetti. Böylece Ginobili, John Stockton ve Karl Malone'dan sonra bir play-off maçında 40 yaşındayken 15 ve üstü sayı ile 5 ve üzerinde asist yapan NBA tarihindeki üçüncü basketbolcu oldu.

Kevin Durant'in 34 sayı, 13 ribauntluk performans sergilediği Warriors'ta Klay Thompson 12, Shaun Livingston 10 sayı buldu.

NBA play-off'larına 2 maçla devam edilecek.

- Sonuçlar

Milwaukee Bucks-Boston Celtics: 104-102 (2-2)

San Antonio Spurs-Golden State Warriors: 103-90 (1-3)

Washington Wizards-Toronto Raptors: 106-98 (2-2)

Indiana Pacers-Cleveland Cavaliers: 100-104 (2-2)

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