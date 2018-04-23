23 Nisan 2018 Pazartesi8 Şaban 1439
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Olaylar sırasında muz yiyen Hasan Ali'den açıklama

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Olaylar sırasında muz yiyen Hasan Ali'den açıklama
Derbide yaşanan olaylar sırasında muz yediği görülen ve sosyal medyada gündem olan Hasan Ali Kaldırım, bu konuyla ilgili konuştu.
Olaylar sırasında muz yiyen Hasan Ali'den açıklama Olaylar sırasında muz yiyen Hasan Ali'den açıklama Olaylar sırasında muz yiyen Hasan Ali'den açıklama

 

Fenerbahçeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım'ın, Beşiktaş derbisinde Şenol Güneş'in kafasının yarıldığı ve olayların yaşandığı esnada muz yemesi sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Tecrübeli sol bek bu konuyla ilgili söylentilere cevap verdi.

"KAN ŞEKERİM DÜŞTÜ"

Fanatik'in haberine göre tecrübeli futbolcu, "Bu, doktorlarımızın bir tavsiyesi. Beşiktaş maçında aşırı efor sarf ettim. Oyuna ara verilince kan şekerimin düştüğünü hissettim. Dengelemek için en iyi çare muzdu. Ben de doktorların önerileri doğrultusunda bu yola başvurdum. Bunun farklı yönlere çekilmesine hiçbir anlam veremiyorum" ifadelerini kullandı.

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