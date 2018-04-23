Geçen hafta dizinden sakatlanan Onur Kıvrak sezonu kapatmıştı. Sivasspor maçının ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Kamil Ahmet Çörekçi'nin de sol alt adalesinde yırtık tespit edildiği ve sezonu kapattığı belirtildi.
23 Nisan 2018 Pazartesi8 Şaban 1439
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- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
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Trabzonspor'da bir şok daha! Sezonu kapattı!
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