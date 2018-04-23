23 Nisan 2018 Pazartesi8 Şaban 1439
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Ermenistan karıştı! Asker sokağa indi

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Ermenistan'ın başkenti Erivan'da hükümet karşıtı protestolar, yeniden başladı. Ülkenin Savunma Bakanlığı, göstericiler arasında askerler olduğunu kabul etti. Bu askerlerin sert yasal yaptırımlarla karşı karşıya kalacağı belirtildi.
Ermenistan karıştı! Asker sokağa indi
Ermenistan karıştı! Asker sokağa indi Ermenistan karıştı! Asker sokağa indi Ermenistan karıştı! Asker sokağa indi

Göstericiler, başkent Erivan'daki Puşkin, Tumanyan ve Parpetsi caddelerini kapatarak hükümet karşıtı sloganlar attı.

SAVUNMA BAKANLIĞI: ASKER SOKAĞA İNDİ

Ülkenin Savunma Bakanlığı, göstericiler arasında askerler olduğunu kabul etti. Bu askerlerin sert yasal yaptırımlarla karşı karşıya kalacağı belirtildi.

ABD destekli Özgür Avrupa Radyosu, protestocu askerlerin yer aldığı fotoğrafları dünyayla paylaştı.

[Son dakika... Ermenistan karÄ±ÅŸtÄ±! Askerler de sokakta...]

Polis basın servisi, "Ermenistan polisi ülkedeki durumu kontrol ediyor. İstenmeyen sonuçlardan kaçınmak için, yasa uygulayıcılar yasa dışı toplantıları durdurma ve kamu düzenini ihlal etmeme çağrısı yapıyor" şeklinde açıklama yaptı.

Ermenistan basınında çıkan haberlere göre, sabah saatlerinde Erivan’ın banliyölerinde de protestolar başladı. Göstericilerin yolları kapatmaya çalıştığı Ajapnyak bölgesinde gerginlikler yaşandığı bildirildi. 

Serj Sarkisyan, iki döneminin sonuna geldiği cumhurbaşkanlığından sonra başbakan olma niyetinin olmadığını ifade etmişti. Ancak Salı günü parlamentoda başbakan seçilmişti.

Sarkisyan'ın cumhurbaşkanı seçildiği 2008 yılında da göstericiler 'oylamada yolsuzluk yapıldığı' iddiasıyla sokaklara dökülmüştü. Polisin müdahalesinde en az sekiz gösterici hayatını kaybetmişti.

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