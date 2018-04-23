'Şenol Hoca'nın yüzü morarmıştı. Tanıyamadım'

Kanal 24'te konuşan Hikmet Karaman, Şenol Güneş'i ziyaretinden izlenimlerini şu ifadelerle aktardı;

"Kafasında yarık vardı"

"Ben Şenol Hocayı ilk ziyaret edenlerdenim. Çünkü ben gittiğimde yüzü solgundu ve kafasında yarık vardı. Bizzat baktım. Yarık ve kanı gördüm. Dikiş zaten gözüküyor. Çünkü ilk düştüğünde kendisi de elliyor. Bir şey yok."

"Aynısını yaşadım"

"Bende yaşadım bir maçta 1 lira attılar. 1 lira ya küçücük para. Kafama geldi. Gözlerim karardı ve yere düştüm."

"Maçın iptalinden haberi yoktu"

"Ben hastanede tanıyamadım. Yüzü morarmış, kendinden geçmiş, Konuşamıyor. Hastanede 'hocam geçmiş olsun' dedim. 'Maç ne oldu hakem oynatıyor mu maçı' dedi. O ana kadar haberi yoktu iptalden."