Tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 31'e yükseldi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yaralandığı olaylara ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dün 8 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sayısı böylece 31'e yükseldi. Gözaltına alınanlar arasında Şenol Güneş'i yaralandığı belirtilen S.D. de yer alıyor.
23 Nisan 2018 Pazartesi8 Şaban 1439
- 5 MHP'linin İYİ Parti'ye geçeceği iddiasına cevapBüyük gerginlik! Başbakan'ı hiç böyle görmedinizTürkiye'den Almanya'ya nota!Yılmaz Büyükerşen’in 23 Nisan mesajı adaylık ilanı gibiCHP'li Özgür Özel'e "Abdullah Gül" sorusuTosic'ten Şenol Güneş ve 'tartışma' açıklamasıİngilizler Türkiye'ye akın etti! İspanya'yı geçtikKonyaspor'da Sergen Yalçına övgüler yağıyorO ilimize müjde! 5 bin kişiye iş fırsatı doğacakVecdet Öz kimdir, nereli, hangi partiler destekliyor?
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
- “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
İmsak 04:32 Güneş 06:07 Öğle 13:09 İkindi 16:54 Akşam 19:58 Yatsı 21:27
- 26°C Adana
- 25°C Adıyaman
- 22°C Afyon
- 14°C Ağrı
- 24°C Amasya
- 23°C Ankara
- 25°C Antalya
- 16°C Artvin
- 27°C Aydın
- 28°C Balıkesir
- BIST: 110.932 -1.06
- Altın: 174,265 -0.50
- Dolar: 4,0605 0.06
- Euro: 4,9845 0.07
Olaylı derbiyle ilgili yeni gelişme!
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tosic'ten Şenol Güneş ve 'tartışma' açıklamasıYeni Malatyaspor maçının sonlarında Şenol Güneş ile bir diyalog yaşayan Dusko Tosic, bu konuyla ilgili bir açıklama yayınladı.
Konyaspor'da Sergen Yalçına övgüler yağıyorLigde kalıp kalmayacağı henüz belli olmayan Konyaspor, Sergen Yalçın'ın takımın başına getirilmesinin ardından müthiş bir ivme yakaladı.
Olaylı derbiyle ilgili yeni gelişme!Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan ve çıkan olaylar nedeniyle yarıda kalan derbi maçla ilgili 8 şüpheli daha yakalandı. Toplam gözaltı sayısı 31'e yükseldi.
M.City'e transferi gündemdeydi! Cengiz açıkladıİtalya Ligi takımlarından Roma'da forma giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder oldukça çarpıcı açıklamalar yaptı. İtalyan basınından Corriere dello Sport'a konuşan Cengiz Ünder, transfer haberleriyle ilgili de ilk kez konuştu.
'Şenol Hoca'nın yüzü morarmıştı. Tanıyamadım'Teknik direktör Hikmet Karaman, Türkiye Kupası'nda yarıda kalan maçta yaralanan Şenol Güneş'i hastanede ziyaret ettiğini ve meslektaşının maçın tatil edildiğinden haberi olmadığını söyledi.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Aşırı sağcı Yunanlar sığınmacılara saldırdı
- 'Kiliseye' benzetildiği için kimse bağış yapmadı!
- Cumhurbaşkanı Erdoğan koltuğunu devretti!
- Canikli'nin koltuğuna Afrin şehidinin kızı oturdu
- Çocuk başbakandan alkışlanan 'seçim' cevabı
- 'İrlandalı boksör' davasında karar açıklandı
- Stadyum cinayetinin perde arkası ortaya çıktı!
- "Ben üzülmedim, onlar üzüldü! Şaka yapmasınlar"
- Dolandırıcılık talimatını WhatsApp'tan yazdı
- ‘Altın elbiseli adam’ın kusuru yoktu
- Adil Öksüz'le ilgili bomba iddia! Ailesi de biliyormuş
- Kadınlardan tacizciye meydan dayağı!
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.