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3 partiden ortak cumhurbaşkanı adayı!

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3 partiden ortak cumhurbaşkanı adayı!
Adalet Partisi (AP) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Kıvanç Özel, "Biz, Anavatan Partisi ve Doğru Yol Partisi ile 'güç birliği' anlaşması imzaladık. 100 bin imzayla Cumhurbaşkanı adayımız Adalet Partisi Genel Başkanı Sayın Prof. Dr. Vecdet Öz olacak" dedi.
3 partiden ortak cumhurbaşkanı adayı! 3 partiden ortak cumhurbaşkanı adayı! 3 partiden ortak cumhurbaşkanı adayı!

Adalet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Kıvanç Özel, Van'da partisinin il başkanlığında, AP Van İl Başkanı Habib Ataş, Başkale İlçe Başkanı Bülent Arslan ve Gürpınar İlçe Başkanı Oktay Yavuz'un da katıldığı toplantının ardından, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP'li 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçişini değerlendiren Özel, şunları söyledi:

"Dün haksızlığa karşı, adalete karşı yol yürüdüğünü söyleyen insanlar, bir 'hülle' geçişi yapmışlardır. Bir partiyi seçime sokmak için tavizler vermişlerdir. 5 milletvekili olan İYİ Parti'ye, CHP tarafından 15 milletvekili transfer edilerek seçime girmelerinin önü açılmıştır. Vatana, millete hayırlı olsun. AK Parti için, 'Her iki tarafı da turadır' diyorsunuz, eleştiriyorsunuz. Sonra da çıkıyorsunuz, bir partiyi kayırıyorsunuz. Bir partiyi kayırmak bir haksızlıktır, bir eşitsizliktir. O zaman madem siz İYİ Parti'yi kayırdınız. Aynı durumda olan 4 parti daha var. Öncelikle DSP'yi kurtarmanız lazım. Siz sol görüşlü bir partisiniz. DSP de aynı şekilde İYİ Parti gibi seçimlere giremiyor. DSP'yi seçimlere giremez halde bırakıyorsunuz. Bu adil bir  durum değil ve yapmış oldukları ciddi bir hatadır."

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3 PARTİNİN CUMHURBAŞKANI ADAYI, PROF. DR. VECDET ÖZ

Anavatan Partisi ve Doğru Yol Partisi ile 'güç birliği' anlaşması imzaladıklarını belirten Özel, "Biz 100 bin imzayla 3 parti olarak Adalet Partisi Genel Başkanı Sayın Prof. Dr Vecdet Öz'ü Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklayarak, bunun da ilk meşalesini imza kampanyasıyla Van'da başlatarak yolumuza devam edeceğiz. Sokakta adalet arayanlar, 4 partiden birini seçip diğer 3'ünü rafta bırakması adalete terstir. CHP kendisine gelecek olan oyların önünü kesmiştir. Yani parayı sağ cebinden alıp, sol cebine koymuştur. Adalet istiyorsanız 59 il, 464 ilçede teşkilatlanmış ve 64 bin üyesi olan bir partiyi yok sayamazsınız" diye konuştu.

HDP, YÜZDE 10,6 İLE BARAJI AŞAR

AP Genel Başkan Yardımcısı Özel, HDP'nin sürpriz bir parti olduğunu, 24 Haziran seçimlerinde de bir sürpriz yapacağını belirterek şunları kaydetti:

"HDP zaman zaman Kandil ile ilişkisini kestiği zaman bir Türkiye partisi oluyor.Ancak talimatları Kandil'den aldığı zaman  bu sefer boyutu çok dışarıya çıkıyor.Nitekim daha önceki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de halkın sempatisini kazanmış bir parti. Siz HDP'yi arırıyorsanız, yani parlementonun dışında tutmaya çalışıyorsanız bu da doğru bir şey değil. Neden doğru değil? Çünkü temsil ettiği bir kitle var.Benim öngörüm HDP 10,6 ile aşar. Ama bu siyasettir, sonuç ne olur onu bilemem. Türkiye partisi olmak istiyorsanız herkesi eşit tutacaksanız. Herkes fikrini özgürce Türkiye Cumhuriyeti devletinde söylemelidir."
 

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