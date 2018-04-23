23 Nisan 2018 Pazartesi8 Şaban 1439
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İşte ABD'nin Türkiye sınırındaki hava üssü

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Türkiye sınırına inşa edilen ABD hava üssünün uydu fotoğraflarında, uzunluğu 1,5 kilometreyi bulan pist açık şekilde görülüyor.
İşte ABD'nin Türkiye sınırındaki hava üssü
İşte ABD'nin Türkiye sınırındaki hava üssü İşte ABD'nin Türkiye sınırındaki hava üssü İşte ABD'nin Türkiye sınırındaki hava üssü

ABD'nin Suriye-Türkiye sınırında inşa ettiği askeri hava üssünün uydu görüntüleri ortaya çıktı.

1,5 KİLOMETRELİK PİST

Ankara'nın karşı çıkmasına rağmen terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG ile işbirliğine giden Washington'ın Tel Beyder'de inşa ettiği üste uzunluğu 1,5 kilometreyi bulan pist açık şekilde görülüyor.

Tel Beyder, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında yer alıyor.

Geçen yıl Eylül ve Ekim aylarında çekilen uydu görüntüleri, üs inşaatının yeni başladığını ortaya koymuştu.


 
Suriye'nin kuzeyinde yer alan söz konusu Amerikan üsleri, Anadolu Ajansı tarafından geçen yıl yaz mevsiminde ifşa edilmiş ve haber Pentagon'u bir hayli kızdırmıştı.

Resmi açıklamada, "Bu habere katkı sağlayan kaynakları bağımsız olarak doğrulayamayız ancak bir NATO üyesinin yetkilileri hassas bilgileri açıklamak suretiyle kasten kuvvetlerimizi tehlikeye atmışsa bundan büyük kaygı duyarız. Bu kaygılarımızı Türk hükümetine ilettik"denilmişti.

YPG'li teröristlere binlerce TIR'lık silah yardımı yapan Pentagon, halihazırda Menbiç'teki YPG'lileri korumak için sınır devriyesi geziyor.

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