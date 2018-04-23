Büyük gerginlik! Başbakan'ı hiç böyle görmediniz

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Özel, darbe girişimi gecesi Meclis'te hep beraber direndiklerini belirterek "Başbakan Binali Yıldırım Tuzla’ya bırakılmış, tanklar ediyor diye evinden alınmış, bilinmeyen bir yere doğru yola çıkmış, Ilgaz tüneline saklanmış, Jandarma çakarlarının görülmesinden sonra geceyi Ilgaz tünelinde geçirmiştir" dedi.
BİNALİ YILDIRIM'DAN TOKAT GİBİ CEVAP
Yaşanan tartışmalar sonrası Başbakan Binali Yıldırım, kendisi hakkında söylenenlere yanıt vermek için söz aldı. Yıldırım, "O gecenin gerçeği şudur. O gece, tanklar senin genel başkanına yol verirken,bu ülkenin başbakanı uçaklara bu alçakları vurun demiştir" ifadesini kullandı.
GÖZLERİ DOLDU, ELLERİ TİTREDİ
Yıldırım'ın bu sırada gözlerinin dolduğu görüldü.