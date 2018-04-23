23 Nisan 2018 Pazartesi8 Şaban 1439
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP-İyi Parti yorumu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP-İyi Parti ittifakına ilişkin, '' Güneş Motel olayından daha beter bir durum'' ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP-İyi Parti yorumu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP-İyi Parti yorumu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP-İyi Parti yorumu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP-İyi Parti yorumu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin açılışının 98. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Meclis'te düzenlenen resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

CHP-İYİ PARTİ YORUMU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 CHP'li milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesiyle ilgili olarak, "Bunun ötesinde senin 15 milletvekilin partinden ayrılıyor, sözde İYİ Parti'ye geçiyor. Sözde İYİ Parti'de, bugün onların koltuklarında o geçenler var mıydı? Bugün oraya onlar oturdu mu? Bu nasıl bir iş? Bunun ahlaki bir yanı olabilir mi? Bunun Güneş Motel olayından çok daha öte bir durumu söz konusu? Parlamentomuzun bu duruma düşmesi, bizim için gerçekten bir felaket" dedi.

Erdoğan, İYİ parti için de "sözde İYİ Parti dedi.

CHP'Lİ VEKİLE TEPKİ!

Meclis'te bugün yaşanan gerginlikle ilgili olarak Erdoğan, "Aşağıda olsaydım CHP'li Özel'e ağzının payını verirdim" dedi.

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