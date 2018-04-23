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Kadıköy'de tepki çeken Şenol Güneş tezahüratı!

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Kadıköy'de tepki çeken Şenol Güneş tezahüratı!
Fenerbahçeli taraftarlar, Antalyaspor maçında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve siyah-beyazlı takıma tepki gösterdi.
Kadıköy'de tepki çeken Şenol Güneş tezahüratı! Kadıköy'de tepki çeken Şenol Güneş tezahüratı! Kadıköy'de tepki çeken Şenol Güneş tezahüratı!

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Fenerbahçe-Antalyaspor maçında sarı-lacivertli taraftarlar, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve siyah-beyazlı takıma tepki gösterdi.

19 Nisan Perşembe günü Kadıköy'de oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı 0-0 devam ederken, 57. dakikada çıkan olaylar nedeniyle tatil edilmişti.

Bu maçta yaşananlardan dolayı sarı-lacivertli taraftarlar, hem Beşiktaş hem de Şenol Güneş aleyhine tezahüratlar yaptı.

Tepki çeken tezhürat

Fenerbahçeli taraftarların ilk yarının büyük bölümünde, "Şenol Güneş köpeğine şampiyon Fener yazdıracağız" tezahüratı dikkat ve tepki çekti.

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