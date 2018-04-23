Mücadelede skorun 2-0 olduğu dakikalarda sarı-lacivertliler, Roman Neustadter ile bir gol daha buldu ancak bu gol, ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.
Roman Neustadter'in ofsaytta olduğu gerekçesiyle iptal edilen golde hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun verdiği karar, kısa sürede tartışmalara neden oldu.
24 Nisan 2018 Salı8 Şaban 1439
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Kadıköy'de tartışılan gol iptali!
Mücadelede skorun 2-0 olduğu dakikalarda sarı-lacivertliler, Roman Neustadter ile bir gol daha buldu ancak bu gol, ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.
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