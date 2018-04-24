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Kan var mıydı? Şenol Güneş'in doktoru açıkladı

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Olaylı maçta başına gelen yabancı madde sonrasında 5 dikişle hastaneye kaldırılan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e kaldırıldığı hastanede müdahale eden doktor Prof. Dr. Yunus Aydın konuştu.
Kan var mıydı? Şenol Güneş'in doktoru açıkladı
Kan var mıydı? Şenol Güneş'in doktoru açıkladı Kan var mıydı? Şenol Güneş'in doktoru açıkladı Kan var mıydı? Şenol Güneş'in doktoru açıkladı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e kaldırıldığı hastanede müdahale eden doktor Prof. Dr. Yunus Aydın, "Şenol Güneş pimpirikli adamdır. Kafasında bir şey yokken stapler attırmaz. Burada gördüğüm saçlı deri içinde kan vardı" dedi.

Son günlerin en çok tartışılan konularının başında Fenerbahçe-Beşiktaş maçında yaşanan olaylar geliyor. Olaylar esnasında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in kafasına yabancı madde isabet etmesi ve Güneş'in kafasına dikiş atılıp hastaneye kaldırılması ise konuyu çok farklı bir boyuta taşıdı. Bir kısım kafada kan görmediğini ve dikişlik bir durum olmadığını iddia ederken, bir kısım ise bunun gerçek dışı olduğunu söylüyor. Herkesin bir yorum yaptığı konuda Güneş'e, Fulya Acıbadem Hastanesi'nde ilk müdahaleyi yapan Prof. Dr. Yunus Aydın noktayı koydu.

Güneş'in kafasında gerçekten bir yara olup olmadığı sorusuna Aydın, Hastayı beyin cerrahisi yönünden değerlendirdiğini ifade etti ve şunları söyledi: "O düzeyde cildi kesse bile ciddi bir şey olması mümkün değil. Yani hayati bir durum olamaz. Orada bir kesi var. Bu fotoğraflarda belli oluyor. Ama saçlı derinin içindeydi. 5 tane de stapler (zımba) vardı."

"ATAR DAMAR KESİLİRSE ÇOK KAN AKAR"

Aydın'a, 'Böyle kafaya alınan bir darbede oluk oluk kan akar mı' diye sorulduğunda ise, "Kafa derisi en kanlı bölgelerdendir. Kan akışı damarın çapına bağlıdır. Eğer kontüzyon (ezilme, örselenme) denilen şekilde olursa çok büyük kan akmaz. Eğer atar damar kesilirse çok fazla kan akar" şeklinde cevap verdi.

Staplerin (zımba) hastanelerinde atılmadığını, ilk müdahalenin statta yapıldığını belirten Aydın, "Stapleri doktor Sarper bey (Sarper Çetinkaya) atıyor. Ben konuyu beyin cerrahisi yönünden değerlendirdim. Normal bir deriye stapler atmak... Bunu hoca yaptırır mı, bu olur mu, ben düşünemiyorum. 'Kafanda hiçbir şey yok. Ben sana senaryo için stapler atıyım' desem kabul eder misin? Ben kabul etmem. Şenol hoca da etmez. Şenol hocayı ben tanıyorum. Kafasında hiçbir şey yokken kafasına stapler attırmaz. Hoca pimpirikli adamdır" diye konuştu.

"SAÇLI DERİ İÇİNDE KAN VARDI"

Şenol Güneş'in hemşehrisi olduğunu ve daha önce de Güneş'i belinden ameliyat eden Yunus Aydın, 'Sizin bu anlattığınızdan Şenol Güneş'in kafasında bir kesik vardı. Damara gelmediği zaman zaten saçlı deri olduğu için öyle kan gözükmemesi doğaldır. Doğru mu anlıyoruz?' şöyle cevap verdi:

"Yara varsa kan gözükmemesi olmaz. Öyle yara vardır ki damar çok büyük açılır kan alnından akar. Öylesi de vardır ki sadece saçlı derinin içinde kalır. Burada benim gördüğüm saçlı deri içinde kan vardı. "

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