Adıyaman'da bir deprem daha! Vali'den açıklama

Sabah saat 07:50'de 3., saat 09.09'da ise 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, 19 vatandaşın yaralandığını açıkladı.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.34'te merkez üssü Samsat olan 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi. Samsat'ta deprem nedeniyle okullar bugün tatil edildi.
Söz konusu olayın ardından geçen bir saatte büyüklükleri 1,4 ile 2,7 arasında değişen 8 artçı sarsıntı yaşandı. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Saat 09.09'da AdıyamanSamsat'ta 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi" denildi.
VALİ: 19 YARALI VAR
Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı: "(Samsat'taki deprem) Depremden dolayı yaralımız yok, deprem paniğiyle kaçışırken ayağı takılan, düşen, kolunu çarpan 19 civarında vatandaşımız var."
BAŞBAKAN: HAREKETE GEÇİLDİ
Başbakan Yıldırım: (Adıyaman'daki deprem) Can kaybımız yok. Bazı binalarda hasar var ve bunlarla ilgili Başbakanlık gerekli çalışmaları başlattı. Hasar tespitleri, yapılması gereken yardımlar neyse bunlar konusunda hemen harekete geçilmiştir."