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CHP'de aday sayısı 3'e düştü! İşte öne çıkan isim

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CHP'de aday sayısı 3'e düştü! İşte öne çıkan isim
CHP’de cumhurbaşkanlığı seçimi için tartışılan çatı aday formülünden, İYİ Parti’nin dün akşam “Meral Akşener her durumda Cumhurbaşkanı adayı olacaktır” açıklamasıyla uzaklaşıldı.
CHP'de aday sayısı 3'e düştü! İşte öne çıkan isim CHP'de aday sayısı 3'e düştü! İşte öne çıkan isim CHP'de aday sayısı 3'e düştü! İşte öne çıkan isim

Kulislerde parlamento seçimleri için ittifak yapılması ve CHP’nin de cumhurbaşkanlığı için kendi adayını çıkarması formülü tartışılmaya başlandı.

3 ADAY

Bunun üzerine partide cumhurbaşkanlığı adaylığı için Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in, CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici ve CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin adları geçiyor.

PM’DE TARTIŞILACAK

Kulislerde Büyükerşen’in hem sağ hem de sol seçmenden oy alabileceği ve bu nedenle CHP’nin elindeki en güçlü seçenek olduğu vurgulanıyor. CHP, cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceğini tartışmak için bugün PM’yi olağanüstü toplayacak. Toplantıda PM üyeleri cumhurbaşkanı adayına dönük düşüncelerini dile getirecek. Toplantıda üç ismin cumhurbaşkanı adayı olarak tartışılması bekleniyor.

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