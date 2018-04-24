Önce korku senaryosu yazdı sonra da ağladı...

Ardından da rahatsızlığını hatırlatıp gözyaşı döktü.İşte Yaşar Okuyan'ın anlattıklarından kısa satır başları:
- Türk kamuoyu bunu ilk defa buradan duyuyor. Üzülerek söylüyorum. İki ay sonra göreceğiz. Emekli maaşlarında yüzde 10-20 arası kesinti yapacaklar. Hazırlanan taslakları, tedbirleri söylüyorum.
- Memur maaşlarından yüzde 10 aşağı indirecekler. İşte Yaşar Okuyan söylüyor buradan.
- Varlık vergisini getirecekler. Varlık vergisine şahit olduk daha önce, ikinci dünya harbi sırasında.
- Benzin 1 sene sonra 12 lira olacak. Yazın bunları bir tarafa.
- Dolar kurunu sabitleyecekler, bankalarda doları olanlara Türk Lirası karşılığını ödeyecekler...