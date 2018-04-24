Rusya'dan ABD'ye terör suçlaması

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ABD ve yönettiği koalisyonun Suriye'deki ana hedefinin terör örgütü DEAŞ ile mücadele değil, bölgedeki askeri ve ekonomik varlığını güçlendirmek olduğunu vurguladı.

Şoygu, Pekin'de Şanghay İşbirliği Örgütü Savunma Bakanları toplantısında yaptığı konuşmada, "ABD ve müttefikleri kendi amaçlarında uluslararası terör güçlerini kullanıyorlar. Örnek olarak Irak ve Suriyeyi gösterebilirim. ABD'nin yönettiği güçlü koalisyon birliği uzun zaman boyunca teröristlerle başa çıkamadı" derken, bu süreçte terör örgütü DEAŞ'ın kontrolündeki bölgelerin daha da genişlediğini söyledi.

Şoygu, "Anlaşılan hedefleri farklıydı ve bölgedeki durumu karıştırmak, bölgedeki askeri ve ekonomik varlığı güçlendirmek asıl hedefleriydi" diye konuştu.