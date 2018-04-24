Terim'in transferdeki bir numaralı hedefi

Başkanlık koltuğuna kim oturursa otursun, görevine devam etmesine kesin gözüyle bakılan teknik direktör Fatih Terim, Aytemiz Alanyaspor'un yıldızı Emre Akbaba'nın transfer edilmesini istiyor. Seçim sonrası yeni yönetime transfer listesi sunacak olan tecrübeli hocanın adayları da sürekli olarak güncelleniyor.
28 maç 12 gol 8 asist
Son maçta Galatasaray’a karşı gösterdiği performansa hayran kaldığı Aytemiz Alanyaspor’un yıldızı Emre Akbaba’yı listenin 1 numarasına koyan Terim, 25 yaşındaki futbolcuyu ne pahasına olursa olsun kadrosunda görmek istiyor.
Bu sezon 28 lig maçında 12 gol 8 asistlik müthiş bir performans ortaya koyan orta saha oyuncusu, büyük kulüpler arasında ciddi bir rekabet başlatacak gibi görünüyor.
24 Nisan 2018 Salı9 Şaban 1439
- Saadet Partisi Abdullah Gül'ün adaylığını koordine ediyorŞok Marketler ile ilgili flaş karar!Türk Silahlı Kuvvetleri'nde askeri üniformalar değişiyor!BKM açıkladı! Havayolu ödemeleri 4 kat arttıCumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...24 Haziran öncesi vatandaşa "seçim tuzağı"Yer: Trabzon! Kuyruğun sonu görünmüyorTrabzonspor bin pişman! Yeni takımında çoştuSektörel güven endeksleri açıklandıAK Parti vekil adaylığı ücreti belli oldu!
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
- “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
İmsak 04:30 Güneş 06:05 Öğle 13:08 İkindi 16:55 Akşam 20:00 Yatsı 21:28
- 24°C Adana
- 23°C Adıyaman
- 19°C Afyon
- 13°C Ağrı
- 20°C Amasya
- 20°C Ankara
- 21°C Antalya
- 17°C Artvin
- 22°C Aydın
- 19°C Balıkesir
- BIST: 110.474 -0.41
- Altın: 174,265 -0.43
- Dolar: 4,0823 0.54
- Euro: 4,9822 -0.05
Terim'in transferdeki bir numaralı hedefi
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Trabzonspor bin pişman! Yeni takımında çoştuTrabzonspor’da teknik direktörlerin bir türlü gözüne giremeyen Theo Bongonda, Belçika 1. Liginde resmen coştu.
Dev maç öncesi Cengiz'e büyük övgü!Roma Teknik Direktörü Di Francesco, "Salah artık Roma'nın oyuncusu değil. Kadromuzda Cengiz Ünder gibi büyük potansiyel sahibi oyuncular var. Cengiz'e güveniyorum, genç ve yetenekli bir futbolcu." dedi.
Kocaman'ın sildiği isim! Kulübeye bile giremiyorFenerbahçe'de 3-2 kaybedilen Teleset Mobilya Akhisarspor maçında Aykut Kocaman'ın gözünden düşen Mauricio Isla, artık kulübede bile kendisine yer bulamıyor.
Talisca şaşırtıyor! Dikkat çeken olay...Süper Lig'in bitimine 4 hafta kala zirve yarışında dün akşam hata yapmayarak Yeni Malatyaspor'u sahasında mağlup eden Beşiktaş'ta Anderson Talisca'nın galibiyeti getiren kafa golü gündeme oturdu.
Terim iki ismi derbiye hazırlıyor!Serdar Aziz'in kart cezası nedeniyle Beşiktaş derbisinde Denayer-Maicon ikilisi görev yapacak. Fatih Terim, "Dev gibi adamın ağlaması yüreğimi parçaladı" dediği Brezilyalı savunmacıyı dev maça özel olarak hazırlıyor.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Polis durdurdu! Eroini bakın nerede saklanmış?
- Şırnak'tan acı haber: 1 asker şehit
- "Kapanmam gerektiğini biliyorum"
- Adıyaman'da deprem! Yaralılar var
- Ukrayna’da kayıp Türk şehitliği gün yüzüne çıktı
- 11 kişinin öldüğü jet kazasında 'zikzak'ın şifresi çözülüyor
- Kendini 'mehdi' ilan etmişti! AK Parti'ye saldırdı
- Aşırı sağcı Yunanlar sığınmacılara saldırdı
- 'Kiliseye' benzetildiği için kimse bağış yapmadı!
- Cumhurbaşkanı Erdoğan koltuğunu devretti!
- Canikli'nin koltuğuna Afrin şehidinin kızı oturdu
- Çocuk başbakandan alkışlanan 'seçim' cevabı
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.