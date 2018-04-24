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Terim iki ismi derbiye hazırlıyor!

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Terim iki ismi derbiye hazırlıyor!
Serdar Aziz'in kart cezası nedeniyle Beşiktaş derbisinde Denayer-Maicon ikilisi görev yapacak. Fatih Terim, "Dev gibi adamın ağlaması yüreğimi parçaladı" dediği Brezilyalı savunmacıyı dev maça özel olarak hazırlıyor.
Terim iki ismi derbiye hazırlıyor! Terim iki ismi derbiye hazırlıyor! Terim iki ismi derbiye hazırlıyor!

 

Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda 3-2 yenerek çok kritik 3 puanı cebine koyan ve liderlik koltuğundaki yerini koruyan Galatasaray, bunun yanında önemli bir fire vermişti.

Maçta penaltıya sebebiyet veren Serdar Aziz, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Son haftalarda Denayer - Serdar ikilisini tercih eden teknik direktör Fatih Terim, bu gelişme sebebiyle mecburi değişikliğe gidecek. Göbekte bu kez Denayer ve Maicon'un oynaması bekleniyor. Tecrübeli hoca, bu ikiliyi özel olarak hazırlarken, Maicon'un üzerinde farklı bir hassasiyetle duruyor.

Bir görüşme daha yapacak

Kupadaki Akhisar maçında yaptığı hatalara ek olarak bir de kırmızı kart gören Maicon, Terim'i adeta çıldırtmıştı. Deneyimli teknik adam, "Dev gibi adamın ağlaması yüreğimi parçaladı" diyerek, Brezilyalı futbolcuyla daha sonra yaptığı görüşmenin detayını açıkladı. Maicon'un Beşiktaş karşısında hem fiziksel hem de mental açıdan hazır olması için, Fatih hocanın büyük bir titizlikle çalıştığı belirtiliyor.

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