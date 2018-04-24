üper Lig'in 30. haftasında Vodafone Park'ta Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Talisca'nın performansı dikkat çekti. İki sezon önce Benfica'dan kiralık olarak siyah-beyazlıların kadrosuna dahil edilen Brezilyalı yıldız attığı gollerle, yaptığı asistlerle adeta parmak ısırtmaya devam ediyor.
Yeni Malatyaspor maçında galibiyetin kilidini açan Talisca, bu sezon Beşiktaş formasıyla 7. kafa golüne imza attı. Süper Lig'de en fazla kafa golü atan takım 15 golle Beşiktaş olurken Talisca'nın bu alanda siyah-beyazlıları kafa golünde de sırtlaması dikkat çekiyor.
"Şenol Hoca keşfetti"
Beşiktaş'ın tecrübeli hocası Şenol Güneş ile yıldızını parlatmaya devam eden ve ortaya koyduğu performans ile Avrupa devlerini peşine takan Talisca, "Kafa golü atmaya Türkiye'de başladım. Bunu Şenol Hoca keşfetti. Ben de şaşırıyorum." demişti. Bu alanda kendini geliştiren Talisca'nın performansı Beşiktaş camiası tarafından alkışlanır niteliğinde.
19 gol, 5 asist
Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca bu sezon 43 resmi maçta 19 gol atıp, 5 asist yaptı.
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Talisca şaşırtıyor! Dikkat çeken olay...
üper Lig'in 30. haftasında Vodafone Park'ta Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Talisca'nın performansı dikkat çekti. İki sezon önce Benfica'dan kiralık olarak siyah-beyazlıların kadrosuna dahil edilen Brezilyalı yıldız attığı gollerle, yaptığı asistlerle adeta parmak ısırtmaya devam ediyor.
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