24 Nisan 2018 Salı9 Şaban 1439
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Kılıçdaroğlu'na sert 'Osmanlı' tepkisi !

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Kılıçdaroğlu'na sert 'Osmanlı' tepkisi !
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Kılıçdaroğlu'nun Osmanlı'ya iftira ve hakaretleri, başta Yörükler olmak üzere Türk milletinin her bir ferdine yapılmış iftira ve hakarettir" dedi.
Kılıçdaroğlu'na sert 'Osmanlı' tepkisi ! Kılıçdaroğlu'na sert 'Osmanlı' tepkisi ! Kılıçdaroğlu'na sert 'Osmanlı' tepkisi !


Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözücüsü Bekir Bozdağ, Kılıçdaroğlu'nun Yörükler Çalıştayı'nda Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili söylediği sözleri eleştirdi. Bozdağ, "Kılıçdaroğlu'nun Osmanlı'ya iftira ve hakaretleri, başta Yörükler olmak üzere Türk milletinin her bir ferdine yapılmış iftira ve hakarettir." dedi.
 

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