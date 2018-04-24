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24 Haziran öncesi vatandaşa "seçim tuzağı"

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7 Haziran seçimleri öncesinde vatandaşı devlete küstüren uygulamalara imza atan malum bürokratik çevreler 24 Haziran seçimleri öncesinde tekrar harekete geçti.
24 Haziran öncesi vatandaşa "seçim tuzağı"
24 Haziran öncesi vatandaşa 24 Haziran öncesi vatandaşa 24 Haziran öncesi vatandaşa

Star gazetesi yazarı Resul Kurt 24 Haziran seçimleri öncesinde FETÖ'nün 7 Haziran seçimleri öncesinde seçim sürecini sabote etmek ve vatandaşları yönlendirmek için olmadık çabalar içerisinde olduğunu örnekleriyle açıkladıktan sonra önümüzdeki seçimlerle ilgili kritik uyarılarda bulundu.

VATANDAŞI DEVLETE KÜSTÜREN UYGULAMALAR

7 Haziran seçimleri öncesinde paralel yapılanmaya mensup bürokratlar tarafından engellemeler ve kasıtlı seçmene olumsuz tesir edecek, görevlerini savsaklayarak gereksiz cezalarla vatandaşı devlete küstüren işlem ve eylemlerde bulunulduğunu belirten Resul Kurt, paralel yapının en yoğun şekilde örgütlendiği Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü gibi kurumlarda seçim öncesi ve seçim sürecinde olumsuzluğa neden olacak, seçmeni AK Parti’den uzaklaştıracak eylemler yaptığını belirtti.

İşte Resul Kurt'un yazısının ilgili kısmı:

"...İtirafçı olan bir vali yardımcısı ve bir kaymakamın ‘Vatandaşın resmi kurumlardaki işlemleri mümkün olduğunca aksatılacak. Yoksullar için verilen sosyal yardımlar sürüncemede bırakılarak, insanların devlete karşı öfkelenmesi sağlanacak’ itirafları gösteriyor ki karşımızda çok organize bir terör örgütü var.

Son günlerde FETÖ mücadelesi iyice duruldu, herkes Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın tek başına mücadele etmesini bekliyor. Bürokraside rakiplerini tasfiye etmek isteyenler, koltuk sevdalıları, geçmişte husumet yaşadığı yada kanunsuz işine engel olan memurların muarızları tarafından FETÖ’cü olarak ihbar edildiğini, bürokraside karalama, tezvirat, iftiranın baskın olduğunu görüyoruz.

24 HAZİRAN'DA ÖNLEM ŞART

Trafik uygulamalarından denetimlere, zabıtadan memura, Maliye’den gümrüklere, belediye şoföründen, yabancı çalışma iznine, EDS cezalarından araçlardaki cam filmi yasağına, olağanüstü vergi artışlarından kamu kurumlarının hizmet kalitesindeki düşüşlere kadar ne badireler atlattık.  Halen bir çok resmi kurumda vatandaşa kötü muameleden vatandaşın işlerinin lüzumsuz şekilde yokuşa sürülmesine ve sınır kapılarında iş yavaşlatma veya az kapı açarak vatandaşı bekletmeye kadar hep bir frene basıldığı, hastane ve sağlık kuruluşlarında randevu alınamaması ve muayene/tahlil/röntgen vs. işlemlerinde iş yavaşlatmalar, kamu kurumlarında işlerin yokuşa sürüldüğü, yol onarımında kasten sürenin uzatıldığı ve yola araç bırakılarak veya uygulama yapılarak trafikte bilinçli yoğunlaşmalara neden olunduğu, vatandaşın bıktırılmaya çalışıldığı ve devlete karşı öfkelendirildiği izlenimi var.

En işlek caddelerde trafiğin tek şeride düşürülmesi, eskiden birkaç günde biten yol bakımlarının aylarca sürdürülmesi, kamu kurumlarında vatandaşa verilen hizmet verilme süreleri iki üç katına uzaması, kalabalık saatlerde yolların kapatılması, trafik çekicilerinin vızır vızır çalışması, zabıtadan memura, müfettişten uzmana kadar kripto FETÖ’cülerin vatandaşı mağdur etmek için çalıştıkları dikkatlerden kaçmıyor. Olmadık, mantıksız ve saçma uygulamalar çıkartılmasının bir izahı var mı bilemiyorum.

Daha önce de yazdım, vatandaşı bıktırma ve insanları devlete karşı öfkelendirme operasyonu bürokrasi eliyle yapılıyor. Zabıtasından temizlikçisine, müfettişinden denetçisine, müdüründen memuruna,  her kurumda vatandaşın en yasal işlerini bile yokuşa süren, yasaya aykırı taleplerde bulunan, denetim ve uygulamalara bir 'DUR' denmezse, önlem alınmazsa 24 Haziranda da FETÖ’nün kriptolarını boş durmayacak. Bizden uyarması…."

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