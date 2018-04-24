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Trabzonspor'da ilk ayrılık! Sezon sonu...

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Trabzonspor'da ilk ayrılık! Sezon sonu...
Trabzonspor yönetimi Jose Sosa'ya ülkesinden gelen teklifi değerlendirme kararı aldı.
Trabzonspor'da ilk ayrılık! Sezon sonu... Trabzonspor'da ilk ayrılık! Sezon sonu... Trabzonspor'da ilk ayrılık! Sezon sonu...

 

Hem transfer yasağı hem de ekonomik sıkıntılar nedeniyle maliyeti yüksek oyuncuları, elden çıkarmayı planlayan Bordo-Mavili yönetim, gelen iki teklifle rahatladı.

Bordo mavili takımda bir türlü beklenen verimi veremese de sözleşmesi gereği devre arasında Milan'dan bonservisi satın alınan Jose Sosa'ya iki teklif geldi.

Arjantinli futbolcuya ülkesinin takımlarından San Lorenzo ve Estudiantes'ten teklif yapıldığı ifade edilirken, yeni yönetim yıldız oyuncuyu satmaya sıcak bakıyor. Deneyimli oyuncunun da bundan sonraki futbol yaşantısını ülkesinde sürdürmeyi düşündüğünü belirtildi.

MİLAN'A GECİKEN TAKSİTLER ÖDENECEK

Sosa'nın bonservis taksitlerini zamanında yatırmadığı için Milan'ın FIFA'ya başvurmayı düşündüğü bilinirken, başka bir cezayla karşı karşıya kalmak istemeyen Trabzonspor yönetiminin Arjantinli yıldızı satarak kaynak yaratmak istediği öğrenildi.

Arjantin'den gelen teklifleri değerlendirmeye alan Bordo-Mavililer'in Sosa'yla da son bir görüşme yaptıktan sonra kesin kararını vereceği ifade edildi. 

Trabzonsporlu kurmaylar, Sosa'yı satıp İtalyan kulübüne de geciken transfer taksitlerini ödemeyi planlıyor. (Habertürk)

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