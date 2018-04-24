Dursun Özbek'ten sürpriz adaylık açıklaması!

Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da 26 Mayıs'ta yapılacak seçim için çalışmalara hız verilmiş durumda. Mevcut başkan Mustafa Cengiz, yeniden aday olacağını açıkladı. Efsane başkan Faruk Süren ise adaylık konusunda sinyal verse de bu konudaki net kararını henüz açıklamış değil.

GÖRÜŞMELER YAPIYOR

Herkesin merak ettiği konu ise koltuğunu Mustafa Cengiz'e bırakan Dursun Özbek'in yeniden aday olup olmayacağı. Özbek, son 20 gündür G.Saray'ın önde gelen isimleriyle kritik toplantılar düzenleyip bir nabız yoklaması yaptı. Kendisine yakın isimlerle yaptığı toplantıların değerlendirmesini yapan özbek, "Bana aday ol diyenler, ben seni destekliyorum diyenler listeme girmezlerse aday olmayı düşünmüyorum. Bu sefer dışarıdan desteklerle aday olmam. Güçlü yönetim olursa aday olurum. Bu tarz yönetimi oluşturmak için son ana kadar görüşmelerimi yapacağım. Bir sonuç alırsam adaylığımı açıklayacağım" dedi. Özbek, bu şekilde adaylık konusundaki görüşlerini dile getirmiş oldu.

PARA ARANIYOR

Başkanlık konusunda fazla aday çıkmamasının sebebi ise mayıs ve haziran ayında ihtiyaç olan 85 milyon TL. Adayların bu parayı bulmakta zorlandıkları

biliniyor.