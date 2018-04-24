TFF Yönetim Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında Ülker Stadyumu’nda yaşanan olaylar nedeniyle hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edilen Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ile ilgili kararını yarın verecek. TFF Yönetim Kurulu’nun derbi ile ilgili toplantısı yarın saat 13.00’te Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde başlayacak. Toplantının ardından alınan karar kamuoyu ile paylaşılacak.
24 Nisan 2018 Salı9 Şaban 1439
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Olaylı derbi için karar günü yarın!
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