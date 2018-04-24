24 Nisan 2018 Salı9 Şaban 1439
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abdullah Gül yorumu!

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ün aday olup olmayacağıyla ilgili soruya "5 Mayıs'ta meydanda kim olacak göreceğiz. Benim öyle bir derdim yok" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abdullah Gül yorumu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abdullah Gül yorumu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abdullah Gül yorumu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abdullah Gül yorumu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısının ardından 24 Haziran seçimleri ile ilgili konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adaylık konusunda Abdullah Gül'ün ismi çok zikrediliyor" sorusu üzerine, "Benim hiç öyle bir problemim, öyle bir derdim yok. 5 Mayısta meydanda kimlerin olacağı; hepsi çıkacak. Dolayısıyla biz de çıkanları göreceğiz ve yolumuza devam edeceğiz. Biz her şeyimizi, senaryomuzu vesaire, kendimize göre belirleriz, karşımızdakiler kendilerini bize göre ayarlasın." dedi.

GÜL- DAVUTOĞLU GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam gerçekleştiği iddia edilen Abdullah Gül - Ahmet Davutoğlu görüşmesine ilişkin ise 'bilmiyorum' yanıtını verdi.

15 VEKİL ELEŞTİRİSİ

CHP'den İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili ile ilgili olarak ise Erdoğan, "Gidip o tarafta oturmadılar. Madem İYİ Parti'ye geçtiler niye oturmuyorlar" dedi.

 

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