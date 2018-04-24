Nijer’in içme suyu problemine çare Türkiye’den

Bir kova temiz suya ulaşmanın bile zor olduğu Nijer’de Türk hayır kurumları ve sivil toplum kuruluşları ülkenin içme suyu problemine çare olmak üzere binlerce su kuyusu açtı ve açmaya devam ediyor.

Nijer’in güneydoğu köşesinde bulunan Dosso şehrinin Darusselam köyünde Artovizi su kuyusundan onlarca köy faydalanıyor. Kuyunun başında görevli Muhtar ismindeki kişi yüzlerce su bidonunun sırasıyla dolduruyor. Muhtar, bu kuyudan onlarca köyün faydalandığını, bu sarı bidonları kendisinin doldurduğu ve böylece insanların su kaplarını doldurmak için burada vakit geçirmeleri yerine başka işler yapmalarına imkan sağladığını söyledi.

Nijer’in hemen her yerinde su kuyuları başında insanlar toplanıp kaplarını doldurmak için saatlerce sıra bekliyor.

Yine Nijer’in başkenti Niamey’e 50 kilometre mesafede bir köyde insanlar su kaplarını doldurmak için bekliyor. Su bekleyenler arasında bulunan Miamy adındaki bir kadın da, “Gördüğünüz gibi neredeyse bütün vaktimizi burada geçiriyorum. Bugün de su kesildi. Çocuklarımız ve kocalarımız bizi bekliyor. Bazıları başka yerlerde su aramak için gidiyor. Ama buraya insanlar su almak için gelmeye devam ediyor” dedi.

Nijer’in su probleminin çözümü için Türkiye’nin resmi ve Türk hayır kurumları yarışıyor. Şu ana kadar binlerce içme kuyusu açan Türk kuruluşları, yeni yeni içme kuyuları ve artezyen kuyuları açmaya devam ediyor.

Türk hayır kuruluşları Nijer’e sadece su kuyusu açmakla kalmayıp, gıda ve sağlık yardımı da sağlıyor.