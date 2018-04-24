24 Nisan 2018 Salı9 Şaban 1439
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İsrail'den S-300 çıkışı

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İsrail'den S-300 çıkışı
İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Esed rejiminin "Rusya'nın vermeyi planladığı S-300 hava savunma füze sistemlerini ülkesine karşı kullanması halinde İsrail ordusunun karşılık vereceğini" açıkladı.
İsrail'den S-300 çıkışı İsrail'den S-300 çıkışı İsrail'den S-300 çıkışı

 

Ynet haber sitesine konuşan Liberman, Rusya'nın Esed rejimine vermeyi planladığı S-300 füze sistemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.  

 İsrail'in Suriye'nin iç işlerine müdahale etmediğini savunan Liberman, "İran'ın, İsrail'e karşı kullanabileceği gelişmiş silah sistemlerini Suriye'ye yerleştirmesine izin vermeyeceğiz." dedi. 

Liberman, kendileri için önemli olanın Rusya'nın rejime vermeyi planladığı "S-300'lerin İsrail'e karşı kullanılmaması" olduğunu belirterek, "Eğer Esed, S-300'leri bize karşı kullanırsa biz de karşılık veririz." ifadelerini kullandı.

Moskova yönetimi, 14 Nisan’da ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye'ye düzenlediği hava harekâtının ardından rejime S-300 vermeyi planladığını açıklamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün yaptığı açıklamada Rusya'nın Esed rejimine S-300 verme planının sır olmadığını ancak, bu konuda henüz karara varılmadığını söyledi. 

Rusya'nın Esed rejimine S-300 verme planı, İsrail'de endişeye neden oluyor. Zira, Tel Aviv yönetimi bu sistemlerin, zaman zaman Suriye'ye hava saldırıları gerçekleştiren İsrail uçaklarına karşı kullanılmasından endişe ediyor. 

Suriye'nin Humus şehrindeki T-4 hava üssü, 9 Nisan'da 2 savaş uçağı tarafından düzenlenen hava saldırısıyla vurulmuş, saldırıda 2'si asker, 5'i milis 7 İranlı ölmüştü. Rusya ve İran saldırı nedeniyle İsrail'i suçlamıştı. 

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