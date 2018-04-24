24 Nisan 2018 Salı9 Şaban 1439
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Şehit babasından Kılıçdaroğlu'na tokat gibi cevap!

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Şehit babasından Kılıçdaroğlu'na tokat gibi cevap!
FETÖ tarafından 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşen özel harekatçı polisin babası, CHP'nin kendisine gönderdiği zarfı kabul etmeyip geri gönderdi.Şehidin babası zarfı kabul etmeme nedenlerini CHP Genel Başkanı, 15 Temmuz'a kontrollü darbe diyerek bizi
Şehit babasından Kılıçdaroğlu'na tokat gibi cevap! Şehit babasından Kılıçdaroğlu'na tokat gibi cevap! Şehit babasından Kılıçdaroğlu'na tokat gibi cevap!

FETÖ'cü 15 Temmuz darbe girişiminde Gölbaşı Özel Harekat Dairesi'ne yapılan saldırıda şehit olan polis memuru Hakan Yorulmaz'ın ailesine CHP tarafından bir gönderi ulaştırılmak istendi.

Zarfı kabul etmeyen şehidin babası İsmail Yorulmaz, "Sabahleyin bir telefon geldi. Açtım telefonu bir kargocu olduğunu söyledi. 'Sizin bir kargonuz var' dedi. Kimden olduğunu sorduğumda 'CHP Genel Merkezinden' dedi" şeklinde süreci anlattı.

"KAPIMIZI CHP'DEN BİR KEZ ÇALAN OLMADI"

CHP'den bugüne kadar un ufak bir taleplerinin olmadığını söyleyen şehit babası, şöyle devam etti:

"Ben şehit babasıyım, olsa olsa seçim için böyle bir şey gönderirler diye düşündüm. Hele hele benim çocuğum 15 Temmuz'da şehit oldu. Ben 15 Temmuz şehidi babasıyım. 22 aydır benim kapımı ne bir CHP Genel Başkanı, ne bir CHP’li milletvekilleri ne de il başkanı çalmadı, hatırımı sormadı. 22 ay sonra bu neyin nesi. Ben bunu tekrar iade ettim, kabul etmedim. Kapımıza geldi, ben de geri gönderdim."

"KILIÇDAROĞLU HER GÜN YÜREĞİMİZE HANÇER SAPLIYOR"

"Bugün onların genel başkanları 15 Temmuz için kontrollü darbedir diyerek bizim her gün yüreğimize hançer sapladı. Şehitlik ulvi bir makam, ben böyle bir şeyi kabul edemem. İsterse bana bir vadi dolusu altın bağışlasın. Ben hele hele CHP gibi bir partinin böyle bir şeyini kabul edemem. Hiçbir partiden kabul edemem de CHP’den hiç kabul edemem."

"BENİM CHP İLE İŞİM OLMAZ"

CHP'nin seçim sürecinde takındığı tavrın gönderiyi kabul etmemesi için ayrıca bir sebep oluşturduğunu söyleyen Yorulmaz, "CHP Genel Başkanı, FETÖ'cü olduğu kabul edildiği halde 'Ben 15 Temmuz’da başbakan olacağım' diyen Meral Akşener’e 15 tane kendi adamını pazarladı. Böyle bir partiyle benim işim olamaz" şeklinde konuştu.

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