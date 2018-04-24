24 Nisan 2018 Salı9 Şaban 1439
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TFF'ye flaş çağrı! "Kupayı Akhisar'a verin"

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TFF'ye flaş çağrı! "Kupayı Akhisar'a verin"
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan olaylı maçın yankıları sürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Çarşamba günü vereceği karardan önce Tümer Metin'den flaş bir öneri geldi.
TFF'ye flaş çağrı! TFF'ye flaş çağrı! TFF'ye flaş çağrı!


İki takımın da men edilmesi gerektiğini ifade eden Metin, ""Bu işin çözümü belli. Beşiktaş mağdurum diyor, Fenerbahçe mağdurum diyor. TFF'nin yapması gereken tek şey var; Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı da men edeceksin, kupayı da Akhisar'a vereceksin. Bu işin çözümü bu"dedi.

Şenol Güneş ve Aykut Kocaman'ı değerlendiren Önder Özen ise, "Şenol hocanın da Aykut hocanın sporculuklarını hatırlayalım, ikisi de pırlanta gibi sporcu. İki tane çok saygın futbolcu ama öyle böyle değil ikisi de çok saygı değer futbol değeri. Kart görmezler, saha terbiyeleri 10 numara, hakemle, seyirciyle işleri olmaz. Geri gidiyoruz, 1985'leri gidiyoruz, şunu hayal edebilir miydik? Şenol hoca anlatıyor, Aykut hoca anlatıyor. Şunu arıyorum, konuşmalar farklı, o zaman biri doğru, diğeri doğru değil. İkisi de haklı olduğunu iddia ediyor. Bu iki zarif beyefendi, bugün asla hayal edemeyeceğimiz şeyleri konuşuyor, ne değişti?" ifadelerini kullandı.
 

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