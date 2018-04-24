2018 YKS sınavı hangi tarihte yapılacak, kimler başvuracak, yenilikler neler?

ÖSYM 2018 sınav takvimini açıkladı. Buna göre binlerce öğrencinin merakla beklediği YKS sınav tarihi ne zaman? YKS nedir, kimler girebilir, eski sınav sistemine göre farkları nelerdir? YKS sınav programının getirdiği yenilikler nelerdir?

LYS ve YGS Sınav sisteminin kaldırılmasından sonra gözler ÖSYM’ye çevrildi. Bunun üzerine ÖSYM, üniversiteye giriş için Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) adında yeni bir sınav formülü üretti. YKS sınavı başvuru tarihi ne zaman? YKS’nin farkları nelerdir? Eski sınavları hatırlatan fakat birçok uygulama yönüyle değişik bir sınav ortaya koydu. İşte sınav hakkındaki merak edilenler…

2018 YKS SINAVI NE ZAMAN OLACAK?

YGS yerine bu yıl ilk kez uygulanacak olan YKS başvuruları ÖSYM tarafından alınacak. Üniversiteye giriş sınavı olarak uygulanacak olan YKS ve TYT, Haziran ayının sonunda gerçekleştirilecek. Peki, YKS başvurusu ne zaman yapılabilecek? İşte, üniversite hayali kuran öğrencilerin merakla beklediği YKS başvurusu ve sınav hakkında merak edilen bazı detaylar...

1. Oturum (TYT)

Sınav Tarihi: 30 Haziran 2018

Başvuru Tarihi: 01 Mart 2018/ 21 Mart 2018

Sonuç Tarihi: 31 Temmuz 2018

2.Oturum

Sınav Tarihi: 01 Temmuz 2018

Başvuru Tarihi: 01 Mart 2018/ 21 Mart 2018

Sonuç Tarihi: 31 Temmuz 2018

YKS Yabancı Dil Oturumu

Sınav Tarihi: 30 Haziran 2018

Başvuru Tarihi: 01 Mart 2018/ 21 Mart 2018

Sonuç Tarihi: 31 Temmuz 2018

Adayların cumartesi günü sabah gireceği Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT), yeterliliğe dayalı bir değerlendirme esas alınacak. TYT, farklı lise türlerinde öğrenim gören bütün adaylara uygulanacağı için, adayların bilgiden daha çok temel yeterlilikler bakımından değerlendirilmesi yönüyle daha kapsayıcı olacak, bütün adaylar için fırsat eşitliği sunacak.

Lisans programlarına geçiş için aranan 180 baraj puanı, adayın birinci oturumla birlikte ikinci oturumdaki performansının da dikkate alınmasıyla hesaplanacak. Buna göre, lisans programlarına geçiş için, adayın Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanının yüzde 40'ı ve öğleden sonraki oturumdaki puanının yüzde 60'ının toplamının 180 ve üzeri olması gerekecek.

Yükseköğretim kurumlarına geçiş için TYT'den 150 baraj puanının aranmasına devam edilecek.

Adaylar, 180 ve üzerinde puan aldıklarında, ilgili puan türünde öğrenci kabul eden lisans programlarından tercih yapabilecek.

Geçen sene adaylar YGS sonrası lisans programlarına yerleşmek için ikinci aşamada dil sınavı dışında LYS-1, LYS-2, LYS-3 ve LYS-4 olmak üzere 4 ayrı oturumda 4 sınava giriyordu ve bu sınavlar sonrasında da 9 puan türü hesaplanıyordu. Bu sene ise adaylar öğleden sonra Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Matematik, Sosyal Bilimler-2 ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan tek bir sınava girecekler ve sadece 3 puan türü hesaplanacak.

2018 ÖSYM Sınav Takvimine göre 2018 YKS 1. Oturum (TYT) 23 Haziran 2018 tarihinde, 2018 YKS 2. Oturum 24 Haziran 2018 tarihinde, 2018 YSK Yabancı Dil Oturumu 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak.

2018 YKS Başvuruları 1 - 21 Mart 2018 tarihleri arasında yapılacak olup geç başvuru tarihi ise 4 Nisan 2018 olarak belirlendi.

2018 YKS Sonuçları 31 Temmuz 2018 tarihinde açıklanacak.

YKS NEDİR?

Yeni eğitim öğretim yılında yapılacak olan sınavın adı Yükseköğretim Kurumları Sınavı’dır. Adaylar iki ayrı oturuma katılacaklar. İlk oturumda temel yeterlilik esas alınacak.

-Akıl yürütme, muhasebe odaklı sözel ve sayısal bilgileri yani Türkçe’yi doğru kullanma, okuduğunu anlama...Bunun örnekleri dünyadaki sınav sistemlerinde de mevcut.

-Birinci oturum 40 Türkçe, 40 Matematik sorularından oluşacak. Bu sınavın sonucu adayların temel yeterlilik testi sonucunu belirleyecek.

-Öğleden sonraki ikinci oturumda lise müfredatına dair bilgiler esas alınacak.

-Yükseköğretim Kurumları Sınavı, haziran ayının bir hafta sonu yapılacak.

Türkçe ve temel yeterlilik sınavlarından oluşan Türkçe ve matematik sınavları Milli Eğitim’in ortak müfredatına dayalı olacak. Bütün adayların birinci oturuma girmesi zorunlu. Bu oturumdan sonra öğle arası verilecek. Bu, adayların zihinsel olarak rahatlamasını sağlayacak.

YKS’NİN FARKI NE?

Mevcut sınav sistemi olan Yükseköğretime Giriş Sınavı (YGS) ile Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sistemleri arasında üç aylık bir süre farkı bulunuyor. Adaylar Mart ayında YGS'ye girip ardından haziran ayında lisans tercihlerini yapabilmek için 5 ayrı oturumda yapılan LYS sınavlarına giriyordu. Yeni sistemin en büyük farklılığı kendini burada gösteriyor.

YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın açıkladığı sisteme göre birinci oturum ve ikinci oturum haziran ayında ve aynı gün yapılacak.

SINAVDA KAÇ SORU OLACAK?

Üniversiteye hazırlanan öğrenciler YGS'de Türkçe, Matematik, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri testlerinde 160 sorudan oluşan bir testten sorumluydu. Yeni sınavın ilk oturumunda ise sadece 80 soru olacak. LYS'nin yerine geçecek ikinci oturum ise Türkçe, Matematik, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri testi için 40 ayrı soru bulunacak. Yabancı dil sınavına girecek adaylara ise 80 soru yöneltilecek.

SINAV SÜRELERİ NE KADAR?

Sınavların soru sayısını açıklayan YÖK Başkanı Yekta Saraç, sınav süresinin henüz belirlenmediğini söyledi. YGS-LYS sisteminde test türüne göre farklılık göstermekle beraber bir soruya 1,5 - 1,7 dakika süre düşüyor. YGS-LYS'den önce yapılan ÖSS'de ise soru başına 1 dakika veriliyordu. Saraç, gerekli değerlendirmelerin yapıldıktan sonra sınav sürelerinin belirleneceğini, bunun da ileri bir tarihte açıklanacağını söyledi.

15 DAKİKA KURALI KALKIYOR!

Yapılan açıklamada, Sınav başlama saati olan 10.00'dan sonra öğrenciler sınava alınmayacak. Öğrencinin lehine olabilecek ve ÖSYM'nin işleyişinde herhangi bir problem oluşturmayacak her türlü iyileştirmeyi yapacağız." denildi.