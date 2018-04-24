24 Nisan 2018 Salı9 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:30Güneş 06:05Öğle 13:08İkindi 16:55Akşam 20:00Yatsı 21:28
    • 28°C Adana
    • 26°C Adıyaman
    • 22°C Afyon
    • 16°C Ağrı
    • 26°C Amasya
    • 23°C Ankara
    • 22°C Antalya
    • 19°C Artvin
    • 29°C Aydın
    • 27°C Balıkesir
  • BIST: 110.231 -0.63
  • Altın: 174,494 -0.30
  • Dolar: 4,0907 0.74
  • Euro: 4,9982 0.27

'Türk hocalara yapılan ayrımcılıklar görüyorum!'

»
'Türk hocalara yapılan ayrımcılıklar görüyorum!'
Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başlayan Kayserispor'da antrenman öncesi teknik direktör Marius Sumudica basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
'Türk hocalara yapılan ayrımcılıklar görüyorum!' 'Türk hocalara yapılan ayrımcılıklar görüyorum!' 'Türk hocalara yapılan ayrımcılıklar görüyorum!'

 

Sumudica açıklamasında, "Artık ligdeki bütün maçlar zorlu geçecek. Çünkü şampiyonluğu kovalayan takımlar bir grup oluşturdu. Ligin ortasındaki takımlar Avrupa kupalarına gitmek için mücadele ediyor. Aşağıdaki takımlar da küme düşmemek için yarışıyor. Bu kapsamda çok zor bir maç bizi bekliyor. Ligin ikinci yarısında oynadığımız en iyi maçlardan birini Medipol Başakşehir'e karşı oynadık. Futbolcularım güzel bir mücadele verdiler. Benim de beklentilerim arttı. Alanyaspormaçına da bu şekilde çıkıp mücadele edip elimizden geleni ortaya koyarak 3 puanı kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

"DIŞARI ATILMA DURUMUMU KONUŞMAK İSTİYORUM"

Sarı-kırmızılı takımın Medipol Başakşehir ile yaptığı maçın uzatma dakikalarında tribüne gönderilen teknik adam, bu sezon üçüncü kez atıldığını hatırlatarak, "Suçlu olduğum zaman hiçbir şey söylemiyorum. Türkiye'ye geldiğimden beri bazı farklı şeyler görüyorum. Mesela, Türk hocalara yapılan ayrımcılıklar görüyorum. Kendi alanımdan 1 milimetre dışarı çıktığımda 4'üncü hakem benim içeri girmem konusunda, bana bağırıp çağırıyor. Şu an ligdeki tek yabancı hoca benim. Ben herkese saygı duyuyorum: hakemlere, Türk antrenörlere, Türk futboluna. Onlara saygı gösterdiğim kadar saygı bekliyorum. Benim anlamadığım bir şey var. Biz 2-1 gerideyiz. Ben topu futbolcuya atarak oyunu başlatmak istedim, hakem beni dışarı yolladı. Cumartesi günü Aytemiz Alanyasporile çok önemli bir maça çıkacağız ancak, ben takımımın başında olamayacağım. Ben burada takımıma futbol oynatmak istiyorum. Beni beğenmediklerini söylerlerse geri dönerim. Benden maçlarda elimi kolumu kıpırdatmadan durmamı mı bekliyorlar? Hiçbir hakeme hakaret etmedim, futbolcuya ya da antrenöre hakaret etmedim. Her takımın bir lidere ihtiyacı var ancak ben hafta sonu takımımın başında olamayacağım. Osmanlıspor maçında da böyle olmuştu, dışarı atılmıştım ama disiplin kurulu benim hatam olmadığını gördü. Bu maçta da öyle olacak ama takımım Aytemiz Alanyaspor maçında lidersiz çıkacak çünkü ben cezalıyım" dedi.

Düz koşu ve kondisyon çalışmaları ile başlayan antrenmanın ikinci kısmında sarı kırmızılılar 5'e 2 pas çalışması yaptı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
'Şenol Güneş burada tiyatro oynadı...''Şenol Güneş burada tiyatro oynadı...'Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve asbaşkan Şekip Mosturoğlu geçtiğimiz günlerde yarıda kalan Beşiktaş derbisi ve yaşanan süreçle ilgili bir basın toplantısı düzenliyor.
'Türk hocalara yapılan ayrımcılıklar görüyorum!''Türk hocalara yapılan ayrımcılıklar görüyorum!'Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başlayan Kayserispor'da antrenman öncesi teknik direktör Marius Sumudica basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
TFF'ye flaş çağrı! "Kupayı Akhisar'a verin"TFF'ye flaş çağrı! "Kupayı Akhisar'a verin"Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan olaylı maçın yankıları sürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Çarşamba günü vereceği karardan önce Tümer Metin'den flaş bir öneri geldi.
Olaylı derbi için karar günü yarın!Olaylı derbi için karar günü yarın!Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan ve çıkan olaylar nedeniyle yarıda kalan kupa derbisi ile ilgili kararını yarın verecek.
Dursun Özbek'ten sürpriz adaylık açıklaması!Dursun Özbek'ten sürpriz adaylık açıklaması!Galatasaray'ın eski başkanı Dursun Özbek, yaklaşan seçim hakkında konuştu.
Trabzonspor'da ilk ayrılık! Sezon sonu...Trabzonspor'da ilk ayrılık! Sezon sonu...Trabzonspor yönetimi Jose Sosa'ya ülkesinden gelen teklifi değerlendirme kararı aldı.
  • Kocaman: Bana taş atıldığında sakladım!24 Nisan 2018 Salı 12:10
  • Dev derbinin biletleri satışa çıkıyor!24 Nisan 2018 Salı 12:09
  • Trabzonspor bin pişman! Yeni takımında çoştu24 Nisan 2018 Salı 11:50
  • Dev maç öncesi Cengiz'e büyük övgü!24 Nisan 2018 Salı 11:39
  • Kocaman'ın sildiği isim! Kulübeye bile giremiyor24 Nisan 2018 Salı 11:38
  • Talisca şaşırtıyor! Dikkat çeken olay...24 Nisan 2018 Salı 11:38
  • Terim iki ismi derbiye hazırlıyor!24 Nisan 2018 Salı 11:37
  • Quaresma: En büyük dileğim...24 Nisan 2018 Salı 11:37
  • Terim'in transferdeki bir numaralı hedefi24 Nisan 2018 Salı 11:36
  • Di Francesco'dan Cengiz Ünder'e övgü24 Nisan 2018 Salı 11:35
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri