İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray, Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısında Meral Akşener'in partilerinin Cumhurbaşkanı adayı olmasına karar verildiğini açıkladı.
"GÜL İÇİN ÇEKİLMEM" DEMİŞTİ
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı bir yayında "Bana Gül için çekil derlerse çekilmem. Kendim de çatı aday olmam. Herkes kendi adayı ile çıksın. İttifak, Saadet ve DP ile milletvekilliği için olacak”demişti.
24 Nisan 2018 Salı9 Şaban 1439
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İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray, GİK toplantısında Genel Başkan Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı adayı olmasına karar verildiğini açıkladı.
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