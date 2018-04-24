'Şenol Güneş burada tiyatro oynadı...'

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve asbaşkan Şekip Mosturoğlu geçtiğimiz günlerde yarıda kalan Beşiktaş derbisi ve yaşanan süreçle ilgili bir basın toplantısı düzenliyor.

İşte Aziz Yıldırım ve Şekip Mosturoğlu'nun basın toplantısındaki sözleri...

ŞEKİP MOSTUROĞLU: ''BEŞİKTAŞ SAHADAN ÇEKİLMİŞTİR''

''Olay tamamen bir taraftarlar, Tolga Zengin'in göz göze temasıyla başlıyor. Oğuzhan Özyakup, Tolga'yı teşvik ediyor. Bu kadar görüntüye rağmen bir kısım medya yalan, dolan ve karalamayla olayı sunmaya çalışıyor. Teknik direktörün kafasına koltuk atıldığı ve Beşiktaşlı oyuncuların izin alarak içeri gittiği belirtildi. Görüntüleri izlediniz, olaylar bu şekilde mi olmuş? Gökhan Gönül içeride 'Sahaya çıkalım yoksa hükmen yeniliriz diyor. İzinsiz gittikleri ortada. Aykut Kocaman maçın tekrar oynanması gerektiğini söyledi. Ancak bana göre durum çok açık, Trabzonspor - Fenerbahçe (Otto Baric) maçındaki olay emsal alınırsa, Beşiktaş sahadan çekilmiştir 3-0 hükmen yenilgisine karar verilir.''

MOSTUROĞLU: ''TEZİMİZ HÜKMEN YENİLGİDİR''

''Mete Kalkavan, Beşiktaş'ın sahadan çekildiğini görüyor. Beşiktaş'ı ve Şenol Güneş'i sahaya çağırıyor. Şenol Güneş'in arkasından giderek gerek olmadığı halde ismen sahaya çağırıyor. Gökhan Gönül'ün söyledikleri de ortada. Mete Kalkavan durumu kurtarmak için maçı tatil ediyor. Bu görüntülerin başında olayların olmasına neden olan Beşiktaşlı futbolcular çok net belli oluyor. Sadece Tolga Zengin, tüneldeki olaydan dolayı sevk edildi. TFF yönetim Kurulu bir karar vereceği için oraya bir savunma yapılamıyor. Birinci tezimiz, Beşiktaş'ın hükmen yenilgisi çünkü sahadan çekildiler. Mete Kalkavan iki tane madde sayıyor, birincisi müsabakada olan olaylar, ikincisi Şenol Güneş'in başına aldığı madde. Maç 57. dakikada tatil ediliyor, saha içerisinde Şenol Güneş ve Beşiktaş'a yaptığı hareket 'Sahaya gelin.' Mete Kalkavan sahanın güvenliği olduğunu işaret ediyor, bunu da uyarılarıyla gösteriyor.''

MOSTUROĞLU: ''TATİL KARARI İÇİN BİR NEDEN YOK''

''Atılan maddelerin sadece bir tanesi Ricardo Quaresma'ya isabet ediyor. Yoğunlukta atılan madde yok, bu nedenle tatil kararı verilmesi için bir neden yok. Peki Mete Kalkavan, Şenol Güneş'in yaralandığını nereden tespit ediyor? Mete Kalkavan ve Suat Arslanboğa, temsilci Vahap Şimşek'ten Şenol Güneş'in dikişini ve hastaneye kaldırıldığını öğreniyor. Vahap Şimşek'in raporunda ise Şenol Güneş'in dikişi ve hastaneye kaldırılması yok. Vahap Şimşek, Şenol Güneş ile ilgili bir bilgiyi Mete Kalkavan'a da belirtmemiş.''

''Vahap Şimşek ile Mete Kalakvan'ın raporları farklı. Bu durumda Futbol Müsabaka Talimatı'nın 76. maddesine göre bu olay oyun dışında gerçekleştiği için Vahap Şimşek'in raporu esas alınmalıdır. Mete Kalkavan'ın raporu geçersizdir. Alaaatin Özcan ve Celalettin Yavuz'un raporunda da Şenol Güneş'in hastaneye götürüldüğü yazmıyor.''

''TATİL EDİLMESİ HUKUKA UYGUN DEĞİL''

''Mardin 47 Spor ile Arsin Spor maçı tatil edildi. Ancak o maçın hakemi Arsin Spor kalecisinin hem yaralandığını gözüyle görüyor hem de 112 sağlık personeline durumunu tarafsız olması için soruyor. Bizim olayımızda böyle bir şey yok. Mete Kalkavan'ın maçı tatil etmesi hukuka uygun değildir. Ayrıca TFF'nın tatil kararına aykırı bir işlem yaptı. Emsal kararlar esas alınırsa, maç kaldığı yerden tekrarlanılmalıdır. UEFA sopasının yeni şeklini gazetelerde görüyoruz. Ne Fenerbahçe ne de kamuoyu bunlara kanmamaktadır. FETÖ iletişimi olan bu yolun son bulması gerekmektedir.''

''Ayrıca Fenerbahçe'nin en ağır şekilde cezalandırılması gazetelerde yer almaktadır. Fenerbahçe'ye birçok maçta, birçok yabancı madde atılmıştır. Bu maçlarda alınan kararlar da ortatadır. Bu kararlar emsal olarak kabul edilmezken, Fenerbahçe'ye bu kez emsal olması için ağır cezalar verilmesini istemek bizim saf olduğumuzu düşünmektir.''

Söz Aziz Yıldırım'da...

"1995-96 YILINDA HÜKMEN MAĞLUP EDİLDİK"

"1995-96 yılıydı. Trabzon'da Otto Baric'in sırtına taş geldi ve o da yere düştü. Sonra Fenerbahçe takımı sahadan ayrıldı. Haluk Ulusoy, 'Magnum'la mı vuruldu' dedi. Hükmen mağlup edildik. Otto Baric'e o gün her türlü hakaret edildi. Şenol Güneş'e olduğu zaman hiçbir şey olmayacak ama Fenerbahçe'ye yapıldığında herkes konuşabilir öyle mi? Şenol Güneş burada tiyatro oynamıştır."

"ŞENOL GÜNEŞ BİZE SAYGI GÖSTERMİYOR"

"Şenol Güneş, Bursa'dan bağırıyor. 'Burada havalar temiz' diyor. Şu an Beşiktaş'ta. Beşiktaş neyse, Fenerbahçe odur. Herkes kadar temiziz. biz Şenol Güneş'e saygı gösteriyoruz, o da bize saygı göstermelidir ama göstermiyor. Stadımıza geliyor, bordo kravat takıyor, bordo elbise giyiyor. Seyirciyi tahrik ediyorsun."

"CUMHURBAŞKANIMIZIN SÖYLEDİĞİ GİBİ BU OLAYDA KUMPAS VAR"

"Şiddete karşıyız, olanları tasvip etmiyoruz ama Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi bu olayda kumpas vardır. İncelemeler sürüyor, bittiği zaman zaten açıklanacaktır. Son zamanlarda Passolig'den çok miktarda Passolig alınmıştır bizim maçlara girmek için."

"HASAN ÇETİNKAYA'YI ARADIM 'GİT HAKEMLE KONUŞ' DEDİM"

"Beşiktaş maçı oynanırken, devre arasında Hasan Çetinkaya'yı aradım. 'Git hakemle konuş, hakem bütün kredilerini tüketti. Yapacağı tek şey maçı tatil etmek. Kendisine söyle dirayetli olsun' dedim. Çetinkaya bunu iletti. Hakem de 'Birinin kafasına bir şey gelirse maçı tatil ederim' dedi. Başka statlarda atılmıyor mu? Orada tedbir alıp polis çağırıyorsunuz, çözülüyor. Fenerbahçe olunca milat olsun. Neden ben bu haberi gönderdiğim halde, emniyete 'Kenarda durun' demiyorsun?"

"SAHAYI TERK EDEN HÜKMEN MAĞLUP OLUR"

"Sahayı terk eden hükmen mağlup olur, mesele bitmiştir. Daha bunun üzerine o toplantı yaparız, şunu yaparız... Biz kimseyi tehdit etmiyoruz. Her şeye saygılıyız ama herkesten de doğru karar verilmesini bekliyoruz."

FETÖ UYARISI

"Kumpas devam ediyor. FETÖ, 24 Haziran seçimlerinden dolayı her statta yeni olaylar yapabilir. Hepimizin uyanık olması lazım, bu ülke hepimizin."