Galatasaray'dan sezon ortasında ayrılan Igor Tudor'un yeni adresi belli oldu.
Igor Tudor, Serie A'nın 2. yarısında büyük düşüş yaşayan ve Massimo Oddo ile yolları ayırmaya hazırlanan Udinese ile anlaşmaya vardı. İtalyan basınının son dakika olarak geçtiği bilgiye göre, Hırvat teknik adam Udinese ile gelecek sezonun sonuna kadar sözleşme imzaladı.
Igor Tudor'un yardımcısının da, Kaarbükspor'un eski oyuncularından Ante Seric olacağı kaydedlldi. Udinese, Tudor'un Hajduk Split, PAOK, Karabükspor ve Galatasaray'dan sonra teknik direktörlük kariyerindeki 5. takımı olacak.
Udinese, 34 hafta sonunda Serie A'da 33 puanla, 29 puanla 18. sırada yer alan SPAL'ın 4 puan üzerinde yer alıyor.
24 Nisan 2018 Salı9 Şaban 1439
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Igor Tudor'un yeni adresi belli oldu!
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