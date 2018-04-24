24 Nisan 2018 Salı9 Şaban 1439
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FETÖ'cüleri taşıyan tekne kayalıklara çarptı!

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FETÖ'cüleri taşıyan tekne kayalıklara çarptı!
Bodrum'dan Yunanistan'ın Kos Adası'na geçmeye çalışan sürat teknesi, Sahil Güvenlik ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışırken kayalıklara çarptı.
FETÖ'cüleri taşıyan tekne kayalıklara çarptı! FETÖ'cüleri taşıyan tekne kayalıklara çarptı! FETÖ'cüleri taşıyan tekne kayalıklara çarptı!

 

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı Harekat Merkezi tarafından geçtiğimiz akşam alınan ihbarda, Kisebükü Koyu açıklarında 1 adet sürat teknesinin karanlıkta yol aldığı bildirildi. Yalıçiftlik açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu hemen bölgeye sevk edildi. Kisebükü önlerinde görülen tekne, Sahil Güvenlik ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlayınca kovalamaca yaşandı. Dur ihtarına uymayarak karaya doğru kaçan tekne bir süre sonra kayalıklara çarparak durabildi. Tekneden kurtulan 16 kişi, bu defa karadan kaçmaya çalıştı. Havadan ve denizden yapılan çalışma sonucu, kaçmaya çalışan kaçaklar kısa sürede yakalandı.

YÜKLÜ MİKTARDA PARA

Adli makamlara teslim edilen 16 kişiden 6'sının çocuk olduğu, 10 kişinin ise FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olduğu gerekçesiyle arandığı tespit edildi. Kaçaklar arasında görevden ihraç edilen 2 hakim, 2 savunma sanayi müsteşarlığı çalışanı ve 1 TÜBİTAK çalışanı bulunduğu ifade edildi. 

Öte yandan, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından teknede yapılan aramada yüklü miktar para bulunduğu belirtildi. 

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