Atina'nın "kiralık fırkateyn" yalanı!

Yunanistan Savunma Bakanı Yardımcısı Fotis Kuvelis, geçen hafta bir televizyonda, iki fırkateynin kiralanması için Başbakan Çipras ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında anlaşma sağlandığını ve sözkonusu savaş gemilerinin yaz mevsiminde Yunan Deniz Kuvvetleri’ne teslim edileceğini açıklamıştı. Kuvelis, 2 fırkateynin silahları ile birlikte kiralanacağını belirtmişti.

‘YUNANİSTAN’A KİRALAYACAK FIRKATEYNLERİMİZ YOK’

Ancak, Franız medyasında yer alan haberler Atina’da kafaları karıştırdı. Haber sitesi ‘La Tribune’, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly’nin, Yunanistan’a kiralayacak fırkateynleri bulunmadığını ayrıca herhangi bir anlaşma da sağlanmadığını söylediğini yazdı. Bunun üzerine Yunan ana muhalefet partisi Yaeni Demokrasi, Hükümete “Fırkateynler geliyor mu, gelmiyor mu, açıklayın” diye sordu. Hükümet Sözcüsü Dimitri Canakoupols da buna karşılık, “Çeşitli projeler var inceliyoruz. Anlaşma olursa açıklayacağız” dedi.