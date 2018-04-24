UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, İspanyol Marca gazetesine verdiği röportajda Galatasaray hakkında önemli açıklamalar yaptı.
''UMUYORUM Kİ SORUN YAŞANMAZ''
Galatasaray, Paris Saint-Germain ve Milan'ın UEFA'nın incelemesi altında olduğunu hatırlatan Ceferin, ''Her şeyden önce bu 3 kulübün durumunu inceleyen ve kulüplerle konuşan komitenin bağımsız olduğunu söylemeliyim. Bu nedenle tartışmaya girip, yorum yapamam. Ancak umuyorum ki bu 3 kulüple de ilgili bir sorun yaşanmaz'' diye konuştu.
''BİRLİK OLMA ZAMANI GELDİ''
Futboldaki şiddet hakkında da konuşan UEFA Başkanı, ''Şiddet konusu beni endişelendiriyor. Uzun zamandır stadyumların güvenliği ile uğraşıyoruz. Bence stadyumlar güvenli ama asıl sorun stat dışı. Devletlerin, polislerin, kulüplerin UEFA ile birlikte çalışması gerekiyor. Avrupadeğişiyor. Terorizm, holiganizm büyük sorunlar. Artık birlik olma zamanı geldi'' sözlerini kullandı.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada UEFA'nın kulüplere ceza vermek istemediğini belirtmişti. (Sporx)
24 Nisan 2018 Salı9 Şaban 1439
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UEFA Başkanı konuştu! "Umuyorum ki G.Saray..."
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