24 Nisan 2018 Salı9 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:30Güneş 06:05Öğle 13:08İkindi 16:55Akşam 20:00Yatsı 21:28
    • 29°C Adana
    • 24°C Adıyaman
    • 23°C Afyon
    • 16°C Ağrı
    • 23°C Amasya
    • 24°C Ankara
    • 22°C Antalya
    • 18°C Artvin
    • 29°C Aydın
    • 28°C Balıkesir
  • BIST: 110.059 -0.79
  • Altın: 174,787 -0.13
  • Dolar: 4,0903 0.73
  • Euro: 4,9985 0.28

UEFA Başkanı konuştu! "Umuyorum ki G.Saray..."

»
UEFA Başkanı konuştu! "Umuyorum ki G.Saray..."
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Galatasaray'ı yakından ilgilendiren açıklamalarda bulundu.
UEFA Başkanı konuştu! UEFA Başkanı konuştu! UEFA Başkanı konuştu!


UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, İspanyol Marca gazetesine verdiği röportajda Galatasaray hakkında önemli açıklamalar yaptı.
 
''UMUYORUM Kİ SORUN YAŞANMAZ''
 
Galatasaray, Paris Saint-Germain ve Milan'ın UEFA'nın incelemesi altında olduğunu hatırlatan Ceferin, ''Her şeyden önce bu 3 kulübün durumunu inceleyen ve kulüplerle konuşan komitenin bağımsız olduğunu söylemeliyim. Bu nedenle tartışmaya girip, yorum yapamam. Ancak umuyorum ki bu 3 kulüple de ilgili bir sorun yaşanmaz'' diye konuştu.
 
''BİRLİK OLMA ZAMANI GELDİ''
 
Futboldaki şiddet hakkında da konuşan UEFA Başkanı, ''Şiddet konusu beni endişelendiriyor. Uzun zamandır stadyumların güvenliği ile uğraşıyoruz. Bence stadyumlar güvenli ama asıl sorun stat dışı. Devletlerin, polislerin, kulüplerin UEFA ile birlikte çalışması gerekiyor. Avrupadeğişiyor. Terorizm, holiganizm büyük sorunlar. Artık birlik olma zamanı geldi'' sözlerini kullandı.
 
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada UEFA'nın kulüplere ceza vermek istemediğini belirtmişti. (Sporx)
 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
UEFA Başkanı konuştu! "Umuyorum ki G.Saray..."UEFA Başkanı konuştu! "Umuyorum ki G.Saray..."UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Galatasaray'ı yakından ilgilendiren açıklamalarda bulundu.
Igor Tudor'un yeni adresi belli oldu!Igor Tudor'un yeni adresi belli oldu!Galatasaray'dan ayrılan Igor Tudor, İtalya Serie A ekiplerinden Udinese ile anlaşmaya vardı.
'Şenol Güneş burada tiyatro oynadı...''Şenol Güneş burada tiyatro oynadı...'Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve asbaşkan Şekip Mosturoğlu geçtiğimiz günlerde yarıda kalan Beşiktaş derbisi ve yaşanan süreçle ilgili bir basın toplantısı düzenliyor.
'Türk hocalara yapılan ayrımcılıklar görüyorum!''Türk hocalara yapılan ayrımcılıklar görüyorum!'Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başlayan Kayserispor'da antrenman öncesi teknik direktör Marius Sumudica basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
TFF'ye flaş çağrı! "Kupayı Akhisar'a verin"TFF'ye flaş çağrı! "Kupayı Akhisar'a verin"Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan olaylı maçın yankıları sürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Çarşamba günü vereceği karardan önce Tümer Metin'den flaş bir öneri geldi.
Olaylı derbi için karar günü yarın!Olaylı derbi için karar günü yarın!Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan ve çıkan olaylar nedeniyle yarıda kalan kupa derbisi ile ilgili kararını yarın verecek.
  • Dursun Özbek'ten sürpriz adaylık açıklaması!24 Nisan 2018 Salı 12:13
  • Trabzonspor'da ilk ayrılık! Sezon sonu...24 Nisan 2018 Salı 12:12
  • Kocaman: Bana taş atıldığında sakladım!24 Nisan 2018 Salı 12:10
  • Dev derbinin biletleri satışa çıkıyor!24 Nisan 2018 Salı 12:09
  • Trabzonspor bin pişman! Yeni takımında çoştu24 Nisan 2018 Salı 11:50
  • Dev maç öncesi Cengiz'e büyük övgü!24 Nisan 2018 Salı 11:39
  • Kocaman'ın sildiği isim! Kulübeye bile giremiyor24 Nisan 2018 Salı 11:38
  • Talisca şaşırtıyor! Dikkat çeken olay...24 Nisan 2018 Salı 11:38
  • Terim iki ismi derbiye hazırlıyor!24 Nisan 2018 Salı 11:37
  • Quaresma: En büyük dileğim...24 Nisan 2018 Salı 11:37
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri