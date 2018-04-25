25 Nisan 2018 Çarşamba10 Şaban 1439
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UEFA'dan dev kulübe Avrupa'dan 3 yıl men!

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UEFA'dan dev kulübe Avrupa'dan 3 yıl men!
UEFA, Finansal Fair Play kurallarını ihlal eden Yunan ekibi Panathinaikos'u 3 yıl Avrupa kupalarından men etti.
UEFA'dan dev kulübe Avrupa'dan 3 yıl men! UEFA'dan dev kulübe Avrupa'dan 3 yıl men! UEFA'dan dev kulübe Avrupa'dan 3 yıl men!

UEFA'dan yapılan açıklamada, "Panathinaikos, 2018-19, 2019-20 ve 2020-21 sezonlarında Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanması durumunda UEFA organizasyonunda yer alamayacak." ifadesi kullanıldı.

Panathinaikos'a, finansal yükümlülüklerini yerine getirmediği için ayrıca 200 bin avro para cezası verildiği, daha önce 100 bin avroluk ilk kısmın ödendiği, askıya alınan diğer 100 bin avro cezayı da Yunan kulübünün UEFA'ya ödeyeceği belirtildi.

Açıklamada, Finansal Fair Play kuralları kapsamında kulübün vadesi geçmiş borçlar şartını ihlal ettiği kaydedildi.

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