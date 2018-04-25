25 Nisan 2018 Çarşamba10 Şaban 1439
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Trump'tan 1915 olayları açıklaması: Büyük felaket

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Trump'tan 1915 olayları açıklaması: Büyük felaket
ABD Başkanı Donald Trump, 1915 olayları için 'Büyük Felaket' ifadesini kullandı.
Trump'tan 1915 olayları açıklaması: Büyük felaket Trump'tan 1915 olayları açıklaması: Büyük felaket Trump'tan 1915 olayları açıklaması: Büyük felaket

Trump, bu ifadesiyle ABD Başkanlarının 1915 olaylarıyla ilgili "soykırım" ifadesi yerine "büyük felaket" ifadesini kullanma geleneğini sürdürmüş oldu.
 

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