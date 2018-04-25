Trump, bu ifadesiyle ABD Başkanlarının 1915 olaylarıyla ilgili "soykırım" ifadesi yerine "büyük felaket" ifadesini kullanma geleneğini sürdürmüş oldu.
25 Nisan 2018 Çarşamba10 Şaban 1439
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Trump'tan 1915 olayları açıklaması: Büyük felaket
Trump, bu ifadesiyle ABD Başkanlarının 1915 olaylarıyla ilgili "soykırım" ifadesi yerine "büyük felaket" ifadesini kullanma geleneğini sürdürmüş oldu.
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