Macron’dan ‘nükleer müzakere’ açıklaması

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İran ile nükleer müzakerelere ilişkin 'Şu andan itibaren İran'la yeni bir nükleer anlaşma konusunda çalışmak istiyoruz. Orta Doğu bağlamında İran'la yeni müzakerelere Türkiye ile Rusya'nın da katılması gerekir' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da ortak basın toplantısına katılan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran'la yeni bir nükleer anlaşma yapılması için ABD ile birlikte çalışmak istediklerini ve bu anlaşma için yapılacak müzakerelere Türkiye ile Rusya'nın da katılması gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Beyaz Saray'da gerçekleştirdikleri ortak basın toplantısında, İran'la nükleer anlaşma ve Suriye konusunda açıklamalarda bulundu.

TÜRKİYE İLE RUSYA'NIN DA KATILMASI GEREKİR

İran'la nükleer anlaşma konusunda diplomatik yollarla çözüme gidilmesi gerektiğini düşündüklerini anlatan Macron, "Şu andan itibaren İran'la yeni bir (nükleer) anlaşma konusunda çalışmak istiyoruz. Orta Doğu bağlamında İran'la yeni müzakerelere Türkiye ile Rusya'nın da katılması gerekir" ifadelerini kullandı.

İran'la nükleer anlaşmanın çok kötü bir anlaşma olduğunu dile getiren ABD Başkanı Trump ise anlaşmanın kaderiyle ilgili çalışmalara devam ettiklerini ve Fransa ile bu konuda çok verimli görüşmeler yaptıklarını bildirmekle yetindi.