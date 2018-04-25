25 Nisan 2018 Çarşamba10 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:28Güneş 06:04Öğle 13:08İkindi 16:55Akşam 20:01Yatsı 21:30
    • 26°C Adana
    • 17°C Adıyaman
    • 15°C Afyon
    • 8°C Ağrı
    • 17°C Amasya
    • 14°C Ankara
    • 23°C Antalya
    • 14°C Artvin
    • 18°C Aydın
    • 11°C Balıkesir
  • BIST: 110.059 -0.79
  • Altın: 173,643 -0.79
  • Dolar: 4,0771 0.41
  • Euro: 4,9783 -0.12

Türkiye’den Trump’a 1915 cevabı

»
Türkiye, ABD Başkanı Donald Trump'ın 1915 olayları hakkında yaptığı yazılı açıklamada yer alan "yanlış ifadeleri ve subjektif tarih yorumunu" reddetti.
Türkiye’den Trump’a 1915 cevabı
Türkiye’den Trump’a 1915 cevabı Türkiye’den Trump’a 1915 cevabı Türkiye’den Trump’a 1915 cevabı

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "ABD Başkanı  Donald Trumptarafından 1915 olayları hakkında, 24 Nisan 2018 tarihinde yapılan  yazılı açıklamada yer alan yanlış ifadeleri ve subjektif tarih yorumunu  reddediyoruz." ifadesine yer verildi.

Türkiye'nin, ABD yönetiminden Osmanlı'nın tüm milletlerinin büyük  acılar yaşadığı bu dönemi adil bir yaklaşımla değerlendirebilmesine dair  beklentisinin vurgulandığı açıklama, şöyle devam etti:

"Bu çerçevede, Başkan Trump'a aynı dönemde Ermeni isyancıların yer  aldığı olaylar nedeniyle katledilen 500 binden fazla Müslümanın bulunduğunu  hatırlatırız. Türkiye bir Ortak Tarih Komisyonu kurulması yoluyla tarihin bu  acılı döneminin aydınlatılmasını önermeye devam etmekte olup, arşivlerini  araştırmacıların istifadesine açmıştır."

Açıklamada ayrıca, Birinci Dünya Savaşı şartlarında hayatını kaybeden  Osmanlı Ermenilerinin, bu yıl da 24 Nisan günü, İstanbul Ermeni Patrikhanesi'nde  düzenlenen dini törenle hak ettikleri saygıya ve 800 yıllık Türk-Ermeni  dostluğuna uygun biçimde anıldığı vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında şunlar kaydedildi:

"ABD yönetimine, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın söz konusu  törene ilettiği ve Türkiye'nin bu hassas konuya ilişkin yaklaşımını yansıtan,  Osmanlı Ermenilerinin torunlarına muhatap 24 Nisan 2018 tarihli mesajını dikkate  almalarını tavsiye ederiz. Tüm bu hususlarla birlikte, ABD Başkanı tarafından  yapılan açıklamanın bu konudaki uluslararası hukuki normlar içerisinde kalmasının  ve asılsız soykırım iddialarının dile getirilmemiş olmasının aklıselime uygun bir  hareket tarzı teşkil ettiğini düşünüyoruz."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Sabah namazıyla birlikte yürüyüşe geçtilerSabah namazıyla birlikte yürüyüşe geçtilerSabah namazıyla birlikte yürüyüşe geçtiler
TSK açıkladı: 10 terörist etkisiz hale getirildiTSK açıkladı: 10 terörist etkisiz hale getirildiTürk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesine yönelik düzenlenen hava harekatında 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Türkiye’den Trump’a 1915 cevabıTürkiye’den Trump’a 1915 cevabıTürkiye, ABD Başkanı Donald Trump'ın 1915 olayları hakkında yaptığı yazılı açıklamada yer alan "yanlış ifadeleri ve subjektif tarih yorumunu" reddetti.
İşte Çiftlik Bank'ın ikinci adamıİşte Çiftlik Bank'ın ikinci adamıSoruşturma kapsamında Kırmızı Bülten ile arananan ve önceki gün yakalanan 'yazılım sorumlusu' Cudi Cumhur Yurdakul, yakalanmadan önce yaptığı açıklamalarda kritik bir isme de yer verdi.
İşte 'Abdullah Gül ittifakının' perde arkası!İşte 'Abdullah Gül ittifakının' perde arkası!Mehmet Acet, Yeni Şafak gazetesindeki yazısında Abdullah Gül'ün muhtemel adaylığı ile ilgili dikkat çeken bir yazı kalem aldı.
Ermeni çetelerinin katliamı belgelendiErmeni çetelerinin katliamı belgelendiBaşbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Ermeni iddialarına karşı 204 orijinal belgenin yer aldığı bir çalışmaya imza attı. İlk kez gün yüzüne çıkan belgelerde Ermeni çetelerinin sadece Kars ve Ardahan’da 30 bin Müslüman erkeği katlettiği belirtildi.
  • CHP PM'de karar çıktı24 Nisan 2018 Salı 20:00
  • FETÖ'cüleri taşıyan tekne kayalıklara çarptı!24 Nisan 2018 Salı 16:49
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bülent Arınç'la görüşecek24 Nisan 2018 Salı 16:47
  • Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri nasıl olacak? İşte tüm ayrıntılar24 Nisan 2018 Salı 16:20
  • 'Milli Eğitim müdürlüklerini işgal' talimatı24 Nisan 2018 Salı 16:00
  • Aziz Yıldırım: Şenol Güneş'in tiyatrosunu izledik24 Nisan 2018 Salı 15:20
  • İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı24 Nisan 2018 Salı 15:10
  • Eli kanlı teröristbaşı Bayık destekçilerine seslendi24 Nisan 2018 Salı 14:46
  • Meral Akşener'i şoke eden haber!24 Nisan 2018 Salı 14:39
  • FETÖ'nün yeni taktiği deşifre oldu24 Nisan 2018 Salı 14:20
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri