TSK’nın sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yapılan açıklamada, Irak kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesine yönelik 24 Nisan 2018 tarihinde düzenlenen hava harekatı neticesinde bölücü terör örgütü mensubu 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirildi.
25 Nisan 2018 Çarşamba10 Şaban 1439
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- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
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TSK açıkladı: 10 terörist etkisiz hale getirildi
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