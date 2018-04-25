25 Nisan 2018 Çarşamba10 Şaban 1439
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YSK'dan seçim takvimi açıklaması!

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YSK Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşecek seçime ilişkin takvimi yarın ya da öbür gün açıklayacaklarını belirtti.
YSK'dan seçim takvimi açıklaması!
YSK'dan seçim takvimi açıklaması! YSK'dan seçim takvimi açıklaması! YSK'dan seçim takvimi açıklaması!

YSK Başkanı Sadi Güven, uyum yasalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra bakacağız. Uyum yasasını seçim takvimine yedirmemiz lazım. Bugüne yetişmez. Yarın ya da öbür gün açıklanabilir" dedi.

"UYUM YASASINI HARMANLAYACAĞIZ"

YSK Başkanı Güven, Anayasa Mahkemesi'nin 56. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törene katıldı. Güven, törene gelişinde basın mensuplarının seçim takvimine ilişkin sorusu üzerine, "Yarın ya da yarından sonra çıkarabiliriz. Bugün olmaz. Uyum yasaları bir yayınlansın ona göre seçim takvimine göre harmanlayacağız. Görmeden bir şey söyleyemem" ifadelerini kullandı.

DÜĞÜNLER ALKOLSÜZ YAPILACAK

Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu ( YSK) Başkanı Sadi Güven, seçimlerin erkene alınması ile düğün tarihi 24 Haziran'a denk gelenlerin merakla beklediği soruya TBMM'deki 23 Nisan resepsiyonunda yanıt verdi. Güven, sandıkların açılmasının ardından saat 18.00'den sonra düğünlerin alkolsüz şekilde yapılabileceğini söyledi.

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