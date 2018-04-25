25 Nisan 2018 Çarşamba10 Şaban 1439
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AB'den komik yardım çağrısı

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AB'den komik yardım çağrısı
Avrupa Birliği tüm dünyadaki donörleri, bugün başlayacak iki günlük bir bağış konferansında Suriye için 6 milyar doların üstünde yardım taahhüt etmeye davet etti.
AB'den komik yardım çağrısı AB'den komik yardım çağrısı AB'den komik yardım çağrısı

 

Suriye'deki iç savaş sekizinci yılına girmişken AB, 85 hükümet ve sivil toplum kuruluşunu insani yardım, sınırlı yeniden yapılandırma ve yıkılmış şehirlerin mayından temizlenmesi için finansman oluşturmaya davet etti

Londra'da 2016'da ve geçen yıl Brüksel'de yapılan toplantıların ardından üçüncü yıllık toplantı olacak bu konferans, Batı'nın İslam Devleti militanlarını Suriye'den çıkartmaya yönelik mücadelesinde ağır hasar gören şehirlere elektrik ve su getirilmesine yardımcı olabilir.

 

Ancak yardımın çoğu muhtemelen Suriye dışındaki mültecilere ve Suriye içinde yerlerinden edilmiş milyonlarca kişiye yardım için kullanılacak. Bunların arasında, son altı hafta içinde Şam yakınlarındaki Doğu Guta'da, Suriye müttefiki Rusya'nın bombardımanından kaçan 160,000 kişi bulunuyor.

EN BÜYÜK BAĞIŞÇILAR

AB'nin bağışçılar listesi, tıpkı mülteci politikası gibi gerçeği yansıtmıyor. Listenin en üst sıralarında Avrupa Birliği, ABD, Norveç ve Japonya yer alırken her yıl milyarlarca lirayı mültecilere harcayan Türkiye'nin neredeyse esamesi dahi okunmuyor.

SURİYE KRİZİNDE ÇÖZÜM ODAĞI

Geçen yıl Rusya, Türkiye ve ABD'den katılımın üst düzey olmaması ve o günlerde Suriye'de meydana gelen bir kimyasal saldırı, konferansın Suriye'deki çatışmaları sona erdirme çabalarına gölge düşürmüştü.

Bu kez, AB'nin dış politika yetkilisi Federica Mogherini, savaşa askeri olarak doğrudan müdahil olan İran, Rusya ve Türkiye'den, insani yardıma erişim ve hastaların tahliyesini sağlamak için kalıcı bir ateşkesi desteklemelerini istiyor.

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