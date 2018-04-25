Hayati Yazıcı'dan 'üç dönem' açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, "3 dönem kuralı devam ediyor. 30 civarında 3 döneme takılan milletvekilimiz var" açıklamasında bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "3 dönem kuralı devam ediyor. 30 civarında 3 döneme takılan milletvekilimiz var. Bunlar tüzüğümüz gereği bu seçimde aday olamayacak. Merkez Karar Yönetim Kurulu, bunlardan partimizin çıkarları için yapacak bir şey varsa, bunları Merkez Kararı Heyeti verecek, Merkez Karar bu yetkileri Merkez Yürütmeye devretti. Orada müzakere edilecek, ona göre işlem yapılacak. Yoksa 3 dönem kuralı geçerli, tüzüğümüz yürürlükte." dedi.

Yazıcı, Habertürk TV'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmede bulundu.

CHP'li milletvekillerinin İyi Parti'ye gönülsüz olarak geçtiklerini belirten Yazıcı, Meclis'teki 23 Nisan oturumunda İYİ Parti'ye geçen milletvekillerinin İYİ Parti sıralarına oturmadığına işaret etti.

AK Parti'nin, İYİ Parti'nin seçime girmesiyle ilgili bir tavrının olmadığına dikkati çeken Yazıcı, "Girsin, boyunun ölçüsünü görsün." dedi.

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün AK Parti dışında bir partiden Cumhurbaşkanı adayı olması iddialarına ilişkin bir soru üzerine Yazıcı, "Bunlar söylem düzeyinde. Fiiliyata dönüşürse o zaman değerlendirme yaparız. Olmamış, fiiliyata dönülmemiş bir konu üzerinde benim yorum yapmam doğru değil. Siyasette olsun, sosyal hayatta olsun insanlar kendilerine uygun gördüğü tarzda davranırlar. Onun ötesinde söyleyeceğim bir şey yok." değerlendirmesini yaptı.

"Gül'ün aday olacağına ilişkin bir ihtimal görüyor musunuz?" sorusu üzerine Yazıcı, Gül'ün deneyimli, birikimli, tecrübeli bir siyasetçi olduğunu, kendisiyle ilgili bir yol tercih ederken ülkenin geleceğini gözeterek hareket edeceğini düşündüğünü dile getirdi.

"Erken seçim teklifi sürpriz oldu"

"Erken seçim kararının MHP'den gelmesi sizin için sürpriz oldu mu? Buna niçin 'evet' deme ihtiyacı hissettiniz?" sorusuna da Yazıcı, erken seçim teklifinin kendileri için sürpriz olduğunu, MHP'nin erken seçim kararından haberleri olmadığını aktardı.

Yazıcı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Partnerimiz bir tarih önermiş. Seçime girebilecek durumda olan muhalefet partileri de 'hodri meydan' deyince, ne diyeceğiz biz? Biz çok reel politik tarz gerçekleştiren bir partiyiz, gerçekçiyiz. Toplumsal, siyasal faktörler gerektirdiğinde nasıl davranmamız gerektiği konusunda inatçılık yapmayız."