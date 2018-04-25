"Türkiye'deyim, kovsalar da gitmem"

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, varlıklarının önemli bölümünü yurt dışına taşığı yolundaki izlenimlere açıklık getirdi.

Vahap Munyar Hürriyet'teki köşesinde, "Yıldız Holding’in yurt dışındaki uzun vadeliler dahil, 9 milyar dolar borcunun olduğu, 6.5 milyar dolarlık bölümü için yeniden yapılandırma istediği ilk duyulduğunda tedirginik yarattı. Şimdi, 6.5 milyar doları 8 yıl vadeye yaymaya dönük anlaşmayı işlem aşamasına getiren Ülker rahatlamış görünüyor" ifadelerini kullandı ve Murat Ülker'in açıklamalarına yer verdi.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, 6.5 milyar dolarlık kredi borcu yapılandırmasına ilişkin, “Kısa vadeli 400 ayrı kredi borcumuz vardı. Bunların hepsini kapatıp uzun vadeli tek borca indirmek istedik. Bankalar, “Varlıklarım 6.5 milyar dolarlık borcun tamamını kapatır, üstüne de bana 15 milyar lira kalır” deyince ikna oldu” dedi. Ülker ayrıca Türkiye’de olduğunu ve kovsalar bile gitmeyeceğini de söyledi.

Şirketteki kurmaylarıyla durum değerlendirmesi yapan Murat Ülker, şu açıklamaları yaptı:

- Şirketlerimizin bankalardan kullandığı 400 ayrı kredi var. Hemen hepsi spot ve rotatif krediler. Yani, vadeleri 6 ay ile 1 yıl arasında değişiyor. Yani, günde 1’den fazla krediye denk geliyor. Bu kredilerin vadelerini uzatmak için bir formül bulmalıyız.

- Bizim 3 yıllık kredilerin faizini ödeyebilecek kaynağımız var. Ancak, 3 yıl sonra gelip size “Deniz bitti, ödeyemiyorum” demem daha mı iyi olur. Bu işi sürdürülebilir hale çevirmek lazım. Bakın beyler, 55’i Türkiye’de, 80 tane fabrikam var. Varlıklarım 6.5 milyar dolarlık borcun tamamını kapatır, üstüne de bana 15 milyar lira kalır. Önemli olan sistemi sağlıklı çalıştırmak. Bankaların önceliği işi canlı tutmak olmalı.

KOÇ SORDU: LONDRA’DA MI YAŞIYORSUN MURAT BEY

YILDIZ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, varlıklarının önemli bölümünü yurt dışına taşığı yolundaki izlenimlere öncelikle şu yanıtı verdi:

- Varlıklarımın 4’te biri, yani yüzde 25’i yurt dışında... 80 fabrikam var... 55’i Türkiye’de... Toplam 60 bin personelimizin 40 bini Türkiye’deki şirket ve tesislerimizde çalışıyor. Ülkemde her yıl 4-5 bin yeni istihdam yaratıyorum.

United Biscuits, Godiva ve Ülker’i sinerji için İngiltere merkezli Pladis çatısı altında topladıklarını anımsatıp, bu durumun yanlış anlaşıldığını savundu:

- Rahmi Koç bile bana, “Artık Londra’da mı yaşıyorsunuz Murat Bey?” diye sordu. Kendisine, “Ben Türkiye’deyim, bir yere gittiğim yok” cevabı verdim.

Bunu anlattıktan sonra ekledi:

- Kovsalar gitmem...